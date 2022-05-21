وزير التنمية المحلية يلتقي مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

اختتم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، زيارته إلى مدينة «كيسومو» الكينية، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية «Africites 2022» بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، على هامش مشاركته في القمة، والتي ستختتم أعمالها اليوم السبت وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والبرنامج.

إعداد خطة لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات، التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية في عدد من الملفات المشتركة، وعرض شعراوي أهم الخطوات التنسيقية التي قامت بها مجموعة العمل المشتركة من وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان وعدد من الجهات والهيئات الوطنية المعنية والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للبدء في إعداد خطة تنظيم واستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي في 2024 بالقاهرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن فوز الملف المصري تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما حققته مصر، خلال السبع سنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضري التي تتم وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح أنّ ملف استضافة هذا الحدث العالمي يعد الحدث الأهم على الأجندة الحضرية العالمية تم بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على سعي الحكومة لتخرج من جديد مصر بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولي المهم؛ ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمراني محليا وإقليميا وعالميا.

ميمونة: نتطلع للقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

من جهتها، أعربت ميمونة محمد شريف، عن تقديرها للاهتمام الذي حظي به الوفد رفيع المستوى من البرنامج، والذي زار مصر مؤخرا، وأجرى مباحثات في وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإسكان والتي تم فيها التوافق على بنود اتفاق الاستضافة للمنتدى الحضري العالمي 2024، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى الحضرى القادم في دورته الحادية عشرة في مدينة كاتيوس في بولندا، خلال الفترة من 26-30 يونيو 2022.

وأشارت ميمونة شريف إلى تطلع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى عقد المنتدى الحضرى بالقاهرة مطلع عام 2024، مؤكدة أنّ الكثير ينظر لهذا المؤتمر بوصفه حدثًا مهمًا، ولدينا كل الثقة بأن مصر قادرة على إدارته وإخراجه في أفضل صورة ممكنة.

كما أعربت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعها للقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ ليشهد حفل توقيع اتفاقية استضافة المنتدى ونقل العلم خلال الفترة المقبلة.

كما أشارت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن التنمية العمرانية كسبب من أسباب التغير المناخي كانت محل اهتمام ومناقشة في مؤتمر يوم المدن العالمي، والذى استضافته محافظة الأقصر خلال شهر أكتوبر الماضي، والذى حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لافتة إلى أنّه بحثت خلال لقائها معه أهمية تجنب الآثار الجانبية للتمدد العمراني غير المخطط، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وخطورة ذلك على البيئة.

وأوضحت ميمونة شريف، أنها اقترحت على رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عقد منتدى لبحث آثار التنمية العمرانية على التغيرات المناخية، وطلبت من وزير التنمية المحلية نقل هذا الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء.

كما عقد اللواء محمود شعراوي، اجتماعاً مع وزير اللامركزية الكيني ومحافظ مدينة كيسومو، بمشاركة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقدير مصر لجمهورية كينيا قيادةً وحكومةً وشعباً عن كرم الاستضافة للوفد المصري المشارك في فعاليات القمة الإفريقية، وكذا تقدير مصر لجهود الحكومة الكينية على استضافة ونجاح القمة في دورتها الحالية التي ركزت على قضايا محورية على رأسها دور المدن الوسيطة بإفريقيا في تنفيذ موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وكذا موضوعات تغير المناخ ودور الإدارة المحلية في وضع مخططات لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المدن الإفريقية.

وأكد اللواء محمود شعراوي قوة ومتانة العلاقات المصرية الكينية، والتي تتمتع بروابط قوية خاصة في ظل تنسيق وتشاور مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الكيني أوهورو كينياتا.

استعراض بعض مقترحات التعاون المشترك

وشهد اللقاء استعراض بعض مقترحات التعاون المشترك بين الوزارتين والمحافظات والمدن الكينية والمصرية وبعض المجالات التي يمكن الاستفادة منها في مصر ونقلها إلى الجانب الكيني خاصة فيما يخص التدريب، ورفع القدرات وتبادل الخبرات للكوادر في البلدين.

وأكد وزير اللامركزية في كينيا، أنّ العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً في جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

كما التقى وزير التنمية المحلية مع نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمي لإقليم جنوب القارة الأفريقية، حيث أكد شعراوي العلاقة الجيدة التي تربط بين الوزارة والمكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة، وما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج.

كما عرض وزير التنمية المحلية لملامح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الخاصة بتطوير الريف المصري، والتي يجرى تنفيذها خلال الفترة الحالية على أرض المحافظات؛ لتحسين حياة ملايين المواطنين.

وأعرب مسؤول البرنامج عن رغبة عدد من دول منطقة جنوب القارة الأفريقية بزيارة مصر للتعرف على أرض الواقع حول ما تشهده القرى المصرية من تطوير في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وما القطاعات الرئيسية التي يتدخل فيها البرنامج، وأثر ذلك على جودة حياة المواطنين ومستواهم المعيشية، إضافة إلى دراسة إمكانية حضور دورات تدريبية لكيفية التخطيط والمتابعة وتصميم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة بالأسلوب المتبع في «حياة كريمة».

وأكد نائب المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمي، أنّ «حياة كريمة» تعد نموذجا جيدا وناجحا، وهناك فرصة لتعميمها وإطلاق مبادرات مشابهه لها على مستوى قارة إفريقيا.

نقل تجربة حياة كريمة لدول إفريقيا

ونوّه وزير التنمية المحلية بترحيب الحكومة المصرية بنقل تجربة «حياة كريمة» لجميع دول القارة الإفريقية، وتقديم الدعم الفني والتقني من الوزارات المعنية التي تتابع تنفيذها وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية.