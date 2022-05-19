التنمية المحلية تفتتح جناح القاهرة بـ«كيسومو» الكينية.. و«أيادي مصر» تدعم نساء أفريقيا

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الجناح المصري في معرض المدن الأفريقية بمدينة كيسومو الكينية، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية Africites 2022، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، ولفيف من الوزاراء والمحافظين الأفارقة، وقيادات وزارتي التنمية المحلية والخارجية الكينية.

أيادي مصر

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، أنّ الجناح المصري حظي بحفاوة وحضور كبير من كبار الشخصيات الأفريقية المشاركة في فعاليات القمة وحاز على إعجاب وتقدير كل المشاركين، لافتا إلى أنّ الجناح المصري تضمن عرضا لمنصة «أيادي مصر» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة «إي أسواق مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المدن المصرية عبر المنصة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ وجود منصة «أيادي مصر» في معرض قمة المدن الأفريقية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بأن يكون للمنصة حضور في المنتديات والمعارض والأسواق الدولية.

دعم الحرف اليدوية والتراثية

وأضاف شعراوي، أنّ المنصة تدعم بقوة الحرف اليدوية والتراثية والحرفية المنتشرة في القرى بالمحافظات المصرية، حيث يساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها وتحسين دخل الأسر، معربا عن تقديره الكبير لمشاركة المنصة في هذا المعرض المهم، حيث جرى عرض العديد من المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع شركة أسواق مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة ستضع خبراتها عند إطلاق منصة «أيادي أفريقيا» التي يتم دراستها لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع المدن الأفريقية، وبالتنسيق مع منظمة المدن المحلية الأفريقية والشركات المصرية، لتمكين المرأة المصرية والأفريقية وتوفير فرص عمل لها.

وأشادت الوفود الأفريقية المشاركة في معرض قمة المدن الأفريقية، بالجناح المصري الذي يعد من أفضل الأجنحة الأفريقية من حيث تنوع المعروض، كما أبدت الوفود إعجابها الشديد بمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التراثية واليدوية والحرفية للمرأة المصرية.

دعم المرأة الأفريقية دوليا

من جانبه، قال جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، إنّ منصة «أيادي مصر»، قد تكون علامة تجارية تقدم لدول العالم قيمة المنتج الثقافي والتراثي المصري والأفريقي، وليس الهدف منها دعم الأسر والسيدات المصريات فقط، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى دعم المرأة الأفريقية على المستوى الدولي.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، إنّ منصة أيادى مصر، تساهم في تمكين المرأة وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة المصرية نحو الرقمنة، مشيدا بالدعم والمتابعة من جانب وزارة التنمية المحلية والجهات الشريكة، لاستمرارية نجاح المبادرة وتسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا وبأيادي مصرية، بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة للمرأة المصرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنّه وفي إطار ما تستهدفه القمة لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين المصري والأفريقي، يحقق المعرض انطلاق المنصة على مستوى القارة «أيادي أفريقيا» لخدمة جميع أبنائها، والوصول إلى الأهداف التي ترمي إليها للترويج للسلع اليدوية التي تتسم بها الصناعة المصرية والأفريقية، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت لدعم رائدات الأعمال الأفريقيات، ما يخلق مجتمعات أكثر مرونة، فضلا عن نشر التعلم الإلكتروني والمعرفة، وذلك من خلال الشراكة مع الحكومات بدول القارة، والمؤسسات غير الحكومية وبرنامج الغذاء العالمي وأسواق مصر.