الزراعة: «مستقبل مصر» يستصلح 2.2 مليون فدان على جانبي محور الضبعة «فيديو»

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إن الدولة تبنت منهج واضح بزيادة الإنتاج في القطاع الزراعي منذ عام 2014، اعتمادا على محورين رئيسيين، المحور الأول زيادة الأراضي المزروعة، والمحور الثاني زيادة إنتاجية الأراضي المزروعة، متابعا مشروع مستقبل مصر مهم جدًا وعبقري، ولم يقم بين عشية وضحها فالدولة أقامته بالتنمية المتكاملة، بدأت بإنشاء شبكة طرق وكان من بينها طريق محور الضبعة الذي ييسر حركة النقل بصورة كبيرة من وإلى هذه المنطقة، وربط بين القاهرة وهي العاصمة الرئيسية والأسواق الرئيسية والموانئ الرئيسية في الساحل الشمالي الغربي بالإضافة لمطار سفنكس فحقق ربط وعمل تحسين القدرات التسويقية وتعظيم العائد من هذا المشروع.

جودة أرض المشروع

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc» أن الخبراء أكدوا على جودة أرض المشروع، والتي تعتبر من أجود أنواع الأراضي التي يمكن الزراعة فيها، موضحًا أنه على جانبي طريق محور الضبعة يتم حاليًا استصلاح 2.2 مليون فدان.

زراعة 350 ألف فدان

وأوضح القرش أن هذا العام تم البدء بزراعة 350 ألف فدان في هذه المنطقة لمحاصيل متنوعة، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنطقة بشكل دوري، وأن المحصول الناتج سيكون له مردود إيجابي كبير خاصة بزيادة الأراضي المزروعة بالقمح لنصل إلى أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعين بالقمح نتيجة مشروعات الدولة، والتي جعلت من المتوقع حصاد 10 ملايين طن من القمح، موضحًا أهمية الصوامع التي أنشأتها الدولة التي سهلت استقبال المحصول من الفلاحيين، وترتب على ذلك توقع الدولة بتوفير 5 ملايين طن مخزون استراتيجي للقمح في مصر.