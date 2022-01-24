«الزراعة»: استصلاح 300 ألف فدان بـ«مستقبل مصر» يوفر 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى زراعة 300 ألف فدان بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» حتى الآن، ومعظم المحاصيل الاستراتيجية يجرى زراعتها في المشروع مثل بنجر السكر والقمح في الشتاء أو الذرة، ما سيعمل على سد الفجوة الغذائية.

إنتاج مصر من الزيوت 10% فقط

وأضاف «إسماعيل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامح «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أنه سيتم زراعة دوار الشمس قريبا، إضافة للزيتون لإنتاج الزيت، خاصة أن إنتاج مصر من الزيوت 10% فقط من احتياجاتها.

وأوضح أن ما استصلحته مصر من الأراضي الزراعية خلال السبع سنوات الماضية يساوي ما استصلحته مصر على مدار الستين سنة الماضية، لافتا إلى أن مشروع «مستقبل مصر» سيوفر 5 ملايين فرصة عمل، على الأقل سيوفر فرصة عمل مباشرة للفدان الواحد، وحوالي من 3 لـ 5 فرص عمل غير مباشرة، من النقل والتسويق والتجارة والحفظ والتعبئة والتغليف.

اكتفاء مصر من السكر

وأشار إلى أن عجز زراعة القمح يصل لـ 45%، ويجرى استيراد 90% من حاجة مصر من الزيوت، ومع مشروع «مستقبل مصر» سيتم الاكتفاء الذاتي من السكر، كما أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الخضراوات ما ينعكس ذلك على ثبات أسعارها في السوق رغم الاضطرابات المحيطة بالبلاد.

وأشار إلى أن المشروع في موقع جغرافي متميز، حيث يبدأ في الكيلو 40 بطريق «روض الفرج - الضبعة» وبعمق 100 كم، لتبلغ مساحة المشروع 2 مليون كم مربع.

ولفت إلى أن هذا المشروع يقع في نطاق محافظات الجيزة والبحيرة والمنوفية، ويخدم محافظتى الإسكندرية والوادي الجديد، «منطقة المشروع تعتبر بمثابة دلتا جديدة»، خاصة أنه سيحيط به مدن سكنية ومصانع.