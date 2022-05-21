إعلان الفائز بجائزة البوكر العربية 2022 غدا

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها الخامسة عشر، اسم الفائز بجائزة البوكر 2022 غدا 22، من بين روايات القائمة القصيرة، وهي «ماكيت القاهرة» لطارق إمام والصادرة عن منشورات المتوسط، و«دلشاد - سيرة الجوع والشبع» الصادرة عن منشورات تكوين بالعراق، لبشرى خلفان، و«يوميات روز» الصادرة عن دار الآداب، لريم الكمالي، و«الخط الأبيض من الليل» الصادرة عن دار الساقي لخالد النصرالله، و«خبز على طاولة الخال ميلاد» الصادرة عن دار رشم للنشر والتوزيع، لمحمد النعّاس، و«أسير البرتغاليين» الصادرة عن دار ميم لمحسن الوكيلي.

قيمة جائزة البوكر 2022:

يُعلن عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية، في أبو ظبي، وسيتم بث الفعالية افتراضيا. يحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على جئزة مالية قيمتها عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية.

تتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الخامسة عشرة نخبة من الكُتّاب تتراوح أعمارهم ما بين 34 و52 عاماً، ينتمون إلى ستّة بلدان، هي مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، ليبيا، المغرب، وتعالج رواياتهم قضايا متنوعة، من بينها الهُوية وحرية التعبير وذاكرة المدن والجندرية، وتعطي صوتاً للمهمشين والمقموعين والمنسيين في متون التاريخ.

جرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الروائي التونسي الدكتور شكري المبخوت، والفائز بجائزة البوكر عام 2015 عن روايته «الطلياني»، وعضوية كل من الكاتبة اللبنانية إيمان حميدان، عضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي؛ والمترجمة بيان ريحانوفا، أكاديمية بلغارية؛ والشاعر الليبي عاشور الطويبي؛ والشاعرة الكويتية سعدية مفرح.

إشادات بروايات القائمة

وأشاد ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بروايات القائمة القصيرة لدائزة البوكر 2022، قائلا إنها تتميز بالجرأَة في الانتقاء وتنّم عن ذائقة تتماشى مع مسارات الرواية العربية خلال العقد الماضي؛ إذ إنّ الرواية العربية قد أصبحت شكلًا من أشكال التعبير التي تخوض في عوالم تستقرئ الماضي، وتستشرف المستقبل، بأدوات فنيّة تزداد حرفيّة مع مرور الأيام.