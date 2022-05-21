السيسي يوجه وزير الدفاع بإنهاء مشروع «مستقبل مصر» قبل موعده المقرر 2024

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بضرورة إنهاء مراحل مشروع مستقبل مصر قبل التوقيت المحدد له في 2024.

الرئيس: مش هنقدر نستني لـ 2024

وقال الرئيس: «مش هنقدر نستنى المدة دي ياجماعة، النهاردة تحرمني من 400 ألف فدان ينتجوا أد غيه قمح لو زرعتهم قمح؟.. مش أقل من مليون طن، طيب ليه؟.. طيب هما بكام ومتاحين في السوق العالمي ولا لأ.. فمنقدرش نستنى».

الرئيس يحسم موعد إنهاء مشروعات الترع الخاصة بالمشروع

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس سؤالا للواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا له: «يا إيهاب.. هو إحنا هنخلص الترعة دي إمته؟» في إشارة لإحدى الترع الموجودة في مشروع مستقبل مصر، ليجيبه قائلا: «احنا إن شاء الله هنخلص الترعة في نهاية 2022».

وأضاف «الفار»: «ترعة مستقبل مصر هتخلص السنادي، لكن ترعة الحمام هتخلص في شهر 12 وتتبقى التوريدات الخاصة بالترومبات الجاية من برة، ومخططين إن الترومبات آخرنا في شهر 2 المقبل».

وتابع: «محطات الرفع الخاصة بالترعة هتخلص في شهر 9، المحطة الرئيسية البالغة 7.5 مليون متر مكعب هتنتهي في شهر 7».

الفار: نراجع توقيتات إنهاء مشروع الترعة والعرض على الرئيس خلال أسبوع

وأضاف الرئيس السيسي: «الترعة بمحطات رفعها مدام هتكون خالصة على آخر السنة، هل هيبقى فيه تحدي إن الكمية المطلوبة دي اللي هي المرحلة التالتة تدخل معانا بحيث على الأقل نشيل سنة تبقى 2023 كلها؟».

ورد اللواء الفار قائلا: «نراجعها ونعرضها على سيادتك، نراجع الأعمال الصناعية اللي هتتعمل فيها وامتداد الترع، من الـ 400 ألف فدان مغطيين منهم 200 ألف فدان باقي الـ 400 ألف فدان هيتدرسوا وإن شاء الله هناخدلنا أسبوع ونعرضها على سيادتك».