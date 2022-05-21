الأعلى للإعلام: حظر نشر صور ضحايا جرائم الشرف واختراق خصوصية المشاهير

تناول كود «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات» الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعلنه الثلاثاء الماضي بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية عددا من المحاذير تتعلق بنشر أو بث التغطية الإعلامية والصحفية لأخبار الجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة أو الخطيرة.

كود نشر أخبار الجريمة

واحتلت جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد نصيبا في هذا الكود الذي طالب بضرورة توخي الحذر الشديد أثناء تغطية جرائم الشرف أو العلاقات الزوجية، كما حظر كود الأعلى للإعلام نشر صور وأسماء ضحايا جرائم الاغتصاب أو التحرش.

وطالب المجلس في كود ضوابط نشر أخبار الجريمة بضرورة الحرص في الجرائم ذات البعد القبلي أو الطائفي، فضلا عن توخي الشديد عند نشر أخبار الجرائم التي قد تسبب خلافات مجتمعية أو يترتب عليها مشاكل قبلية أو طائفية.

وشدد الأعلى للإعلام على ضرورة عدم نشر خطاب الكراهية أو ما يشجع عليه، لكنه شجع في الوقت ذاته على التركيز على الجرائم التي قد تمثل ظواهر مجتمعية بغرض العلاج.

نشر تفاصيل الجريمة

وأكد المجلس أيضا على ضرورة عدم تفتيح المدارك على الأساليب الجديدة والمبتكرة لارتكاب الجرائم لعدم زيادة معدل ارتكاب الجرائم المماثلة، بالإضافة إلى حظر إعطاء صورة بطولية عن المتهمين أو المدانين أو المبالغة في قدراتهم أو إسباغ أوصاف عليهم من شأنها إثارة الإعجاب بهم دون تحقيق التوازن المطلوب.

استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات

ومن بين المحظورات التي نص عليها كود تغطية أخبار الجريمة «يحظر استباق نتائج التحقيقات أو المحاكمات»، كما يجب متابعة نشر نتائج التحقيقات أو المحاكمات لإعطاء صورة متكاملة غير مجتزئة عن الموضوع المنشور، فضلا عن ضرورة إيضاح العقوبة الجنائية المقررة قانونًا للجريمة في أحوال الإدانة وذلك بالاستعانة بالخبراء المتخصصين.

وطالب الأعلى للإعلام بضرورة أن يُراعى متابعة نشر التعديلات التشريعية على مسائل التجريم والعقاب وردود الأفعال والقرارات التنفيذية والتنظيمية لتبصير المجتمع، كما يجب عدم بث تفاصيل يمكن أن تتسبب في التأثير على العدالة أو عرقلتها سواء من واقع التحقيقات أو ما يتم تداوله في جلسات المحاكمة أو من خارجها، ويكون له صلة بموضوع التحقيق أو الجريمة.

عناوين الإثارة

وحظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشر العناوين «التي لا تُعبّر عن الحقيقة بغرض الإثارة أو جذب الانتباه أو زيادة التفاعل أو المبيعات» بحسب مات نص عليه الكود، كما يجب عدم نشر عناوين جنسية أو طائفية، ويجب أن تكون العناوين، معتدلة ومعبرة عن حقيقة مضمون الخبر.

قرارات حظر النشر

وشدد كود الأعلى للإعلام أيضا على الالتزام الكامل بقرارات حظر النشر التي يصدر بها أوامر قضائية.

اختراق خصوصية المشاهر

وأكد المجلس على ضرورة مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وأكد المجلس أنه يجب على وجه الخصوص عدم اختراق خصوصية المشاهير والفنانين والشخصيات العامة، كما يحظر نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه فيهم أو المتهمين أو إهانتهم، وذلك بحسب ما نص عليه كود «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات».