كرم جبر: «الأعلى للإعلام» يعمل على حماية الحرية والإبداع

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس أصدر أكواد استراشادية لمسلسلات رمضان تعمل على التركيز على الهوية المصرية، التي تتمثل في عرض صورة حقيقية للمجتمع المصري دون تشويه أو اجتزاء، والبعض وصفها بأنها ضد الإبداع بالرغم من أن الإبداع بمعناه السليم هو عرض الصورة الحقيقية «لا أظهر مجرم أو متعاطي مخدرات أو قاتل في صورة بطل يحاول البعض تقليده».

الأعلى للإعلام يحذف مشاهد جارحة من الدراما

وأوضح «جبر» خلال استضافته في لقاء خاص على فضائية «اكسترا نيوز» مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن القيود التي فرضها المجلس الأعلى للإعلام لم تحذف أكثر من 3 دقائق، وكانت مشاهد جارحة للجمهور ومتعلقة بـ«زنا المحارم»، والتزمت القنوات بالقرارات ولم يصف أحد هذا الحذف بأنه قيد على الإبداع، لافتا إلى أن المجلس يعمل على حماية الإبداع وحرية الإعلام.

وأشار إلى أن المجلس تدخل في أزمة إحدى الصحف مؤخرا المتعلقة بالأخوة المسيحيين والنسيج الوطني، في وقت مناسب، وعالج الموضوع من جميع الزوايا وبهدوء دون صخب أو ضجيج، ولم نعلن عن جميع القرارات وقتها لأننا نهدف إلى الإصلاح والتقويم وليس الإساءة والتشهير.

وأضاف «جبر»، أن الثقافة الإعلامية المطلوبة في الفترة المقبلة من كل مؤسسات الإعلام تتمثل في التعاون بهذا المجال، ودور المجلس الأعلى تنظيمي، ولكن صناعة الإعلام قائمة على المؤسسات ويضع المجلس لها الضوابط والقواعد، ويجري حوارات ولقاءات متنوعة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مؤكدا أن إحياء سمات الشخصية أصبح ضرورة بعد التغيرات الحادة والعنيفة التي طرأت عليها في الفترة الأخيرة.

سلوكيات المصريين الحقيقية تأثرت في الفترة الأخيرة

وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن سلوكيات المصريين الحقيقية تأثرت؛ فمن المعروف عن الشعب المصري الشهامة والإقدام، ولكن الآن إذا وقع حادث سيارة ترى الناس تتسارع على تصوير الواقعة قبل إنقاذ من فيها، وهو ضد قواعد الإعلام على مستوى العالم، فنشر صور الضحايا يعتبر تشهيرا صريحا بهم وممنوع نشره لما يسببه من ألم وإيذاء لذوي الضحايا.