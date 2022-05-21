تنفيذ 51 ألف حكم قضائي.. وحملات أمنية لملاحقة مرتكبي جرائم النصب والسرقة

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «عدد 45 قطعة سلاح نارى، بحوزة 35 متهم»

وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ «51879» حكم قضائى متنوع.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم «3» متهمين، ارتكبوا «6» حوادث متنوعة.

ضبط «121» قضية مخدرات

ضُبط خلال تلك القضايا:

كمية من مخدر البانجو وزنت «19٫060 كيلو جرام» .

كمية من مخدر الحشيش وزنت «12٫003 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «2٫362 كيلو جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «1٫710 كيلو جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «1٫220 كيلو جرام».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «500 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «417 جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «400 جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «379 جرام».

عدد «966» قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «13» متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «15» متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «311» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «27230» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص «55» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «5» منهم.

ضبط 17995 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط «17995» مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط «6» قطع سلاح نارى وأبيض.

ضبط «15» قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها « كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».. بحوزة 17 متهم، لعدد 9 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ «3817» حكم قضائى متنوع.

مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات» ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط «أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا» وضبط بحوزته «مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - هاتف محمول - دراجة نارية» وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بفحص الهاتف المحمول فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من «بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين».. كما أمكن الإستدلال على عدد «10» من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما أضاف المتهم بأن المبالغ التى تم الإستيلاء عليها قام بصرفها فى شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته فضلاً عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى أملاً فى تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا خيت بالبحيرة» بتضرره من قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على مبلغ مالى منه ، بزعم توفير فرص عمل لعدد من أفراد أسرته بعدد من الجهات الحكومية ، زاعماً علاقته ببعض المسئولين بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام «أحد الأشخاص ـ بالمعاش ـ له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القليوبية» بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالى «1,5 مليون جنيه» دون رد، وقيامه عقب ذلك بالهروب من محل إقامته المشار إليه إلى محال إقامة آخرى وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية» بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه .. حيث تمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، كما حضر عدد كبير من المواطنين «المجنى عليهم» وحرروا محضر بالواقعة .

مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من «4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية » بتضررهم من قيام «أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة» بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها فى مجال إستيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح ، والإستيلاء على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه

جهود الداخلية لمكافحة النصب والإحتيال على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام « أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية» بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال إستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة خزينة إحدى الشركات بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من «موظف بإحدى شركات الخدمات الفندقية والسياحية الكائنة بدائرة القسم» بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الشركة عمله وبداخلها مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «مشرف نظافة بأحد الفنادق – نجل عمه ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب»، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لتردده على الشركة محل البلاغ لإستلام راتبه الشهرى وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل خزينة الشركة فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الآخر فى تنفيذ مخططه وتوجها للشركة محل البلاغ وتمكنا من الدخول عقب قيامهما بكسر باب الشركة ، وإستوليا على الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ مالي، وعقب ذلك توجها لمسكنه وتمكنا من كسر الخزينة باستخدام مطرقة كانت بحوزته واستوليا على المبلغ المالى كما أقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بنهر النيل ، وبإرشادهما أمكن ضبط «جزء من المبلغ المالى المستولى عليه» بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تناهى إلى سمعها صوت إستغاثة أحد الأشخاص ، وبإستبيان الأمر تم التقابل مع «سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة» وقرر بتضرره من «عاطل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة» لقيامه بطلب إجراء مكالمة هاتفية ، وعقب ذلك إستولى على الهاتف ولاذ بالفرار ، فقام بمطاردته والإستغاثة.. ولقد أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته «الهاتف المستولى عليه».

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «الخطف مترجلاً» ، كما إعترف بإرتكاب عدد «3 » وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " «عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة» ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.