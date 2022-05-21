منتخب جامعة كفر الشيخ يصعد إلى نهائي بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

حقق منتخب جامعة كفرالشيخ الفوز على جامعة المنصورة في دور الثمانية بنتيجة 5/3 والفوز على جامعة بنها 5/1 في الدور قبل النهائي، وذلك في الأدوار النهائية لدوري الجامعات بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد المصرية، والتي تستضيفها جامعة كفرالشيخ في صالة، كلية التربية الرياضية.

نهائي البطولة بين حلوان وكفر الشيخ

ويقام اليوم نهائي البطولة بين فريقي منتخب جامعة كفرالشيخ ومنتخب جامعة حلوان، بينما يلتقي منتخبي جامعة بنها و6 أكتوبر على المركزين الثالث والرابع.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد مصطفي عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والكابتن ياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

منتخب الجامعة

ومثل منتخب الجامعة الطلاب وليد محمد السيد، كلية الطب البشري، محمد حمدي نويجي، كلية الصيدلة، إسلام محمد الجندي كيلة التربية الرياضية، محمد هاني المتولي، كلية التربية الرياضية، أحمد فرج القحطاني، كلية التربية الرياضية، إبراهيم صبري محمد، كلية الطب البيطري، عبدالرحمن عماد فوزي، كلية التربية الرياضية، محمود شعبان بوجي، كلية التجارة، السيد إبراهيم عطية، كلية التجارة، إبراهيم محمد نوار كُلية الطب البشري، السيد حسين السيد الحاج، كلية تمريض، محمد أحمد شحاته «شحته»، كلية التربية الرياضية، محمد حسام الدين، كلية الآداب، إسماعيل عصام إسماعيل أحمد، كلية الألسن، وبقيادة الجهاز الفني كابتن هاني سالم عُقبة مدربًا، كابتن خالد رزق الشرقاوي مشرفًا.