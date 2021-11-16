رئيس جامعة كفرالشيخ يتابع تنفيذ قرار منع دخول غير المطعمين باللقاح

تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، صباح الثلاثاء، بوابات الدخول للحرم الجامعي، لمتابعة الطلاب والإطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على لقاح كورونا واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم دخول منتسبي الجامعة غير المطعمين.

رافق رئيس الجامعة فى الجولة الدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور على صبري أمين عام الجامعة .

ارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول جامعة كفر الشيخ

وشدد رئيس الجامعة على التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخولهم الجامعة، كإجراء وقائي، وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط التي وضعتها إدارة الجامعة، حرصاً علي صحة وسلامة جميع منتسبيها للوقاية من فيروس كورونا.

تشديد الإجراءات الاحترازية المتبعة

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي ضرورة تلقي جميع منسوبي الجامعة تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بهدف الحفاظ على سلامتهم.

وأشار إلى توفير نقاط ثابتة في الكليات والمستشفى الجامعي لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة، موضحا أن الأمور تسير بشكل طبيعي على بوابات الدخول الرئيسة ويطلع مشرفو البوابات في الكليات والإدارات المختلفة على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين «سواء الجرعة الأولى أو الثانية» إلى نقاط التطعيم المخصصة.