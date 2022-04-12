رئيس جامعة كفرالشيخ يشارك الطلاب مسابقات الدورة الرمضانية

نظمت جامعة كفر الشيخ مسابقات رمضانية احتفالا بحلول شهر رمضان، منها دورة رمضانية للألعاب الرياضية للكليات بمشاركة الطلاب الوافدين.

افتتح رئيس جامعة كفرالشيخ الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بمشاركة الطلاب الوافدين والمدن الجامعية في ألعاب خماسي كرة القدم - الكرة الطائرة - تنس الطاولة، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدورة الرمضانية للالعاب الرياضية على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة

وحرص رئيس الجامعة على مشاركة الطلاب في الدورة الرمضانية، كما شارك طلابه مباريات كرة القدم الخماسية، مشيداً بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب فى تنظيم الدورة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأشار الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن الهدف من هذه الدورات الرياضية هو تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة، ونشر الروح الرياضية بين الطلاب.

مسؤولو وزارة التعليم العالي والجامعة يحضرون

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة.