«الكمونية» ضيف دائم على موائد العشاء في أفراح وموالد الأقصر

يوم بعد يوم يزداد عشاق «الكمونية» الأقصرية، لدرجة أن بعض المطاعم السياحية وضعتها ضمن الوجبات الأساسية، التي تقدم للمصريين والأجانب، حيث يُعد طبقاً رئيسياً على موائد العشاء في أفراح وموالد الأقصر.

كيف نشأت «الكمونية» في مدينة الاقصر؟

لكن ما هي «الكمونية»، وكيف نشأت؟.. يقول «شريف زعزوع»، شيف متخصص في إعداد «الكمونية»، إن هناك روايتين لأصل هذه الأكلة، الرأي الأول يقول إن أصلها سوداني، ولكنها منتشرة في دول الخليج العربي ومصر، وانتشارها الأكثر في صعيد مصر، ربما لقربه من السودان، أو لتشابه العادات والتقاليد بينه وبين السودان والخليج العربي، والرأي الآخر يقول إن أصلها صعيدي، لكن لا يُعرف سبب تسميتها بـ«الكمونية».

الكمونية المطلب الأول على سفرة المناسبات

وأضاف «زعزوع» أن الكمونية من أشهر الأكلات التراثية في الأفراح والموالد والمناسبات الشعبية في الصعيد، وبالأخص في محافظة الأقصر، حيث تكون المطلب الأول على سفرة العشاء في كافة المناسبات، وهناك من يأتي خصيصاً لتناول الكمونية دون غيرها من أصناف الطعام التي تقدم على السفرة.

طريقة عمل الكمونية بمحافظة الأقصر

وأوضح أن طريقة عمل الكمونية، وبالتحديد نوع اللحوم المستخدمة، والتي تختلف من قرية لأخرى في الأقصر، فمثلاً في العوامية بالأقصر، نستخدم الكبدة واللحم الناعم (الدوش)، أما في القرى الأخرى يستخدم لحم الرأس والكرشة، وأضاف أن مكونات الكمونية الأساسية هي اللحم، الكبدة، البصل، الثوم، الفلفل الرومي والحامي، صلصة الطماطم، البهارات، ويبدأ إعدادها بسلق اللحم لدرجة أقل من السواء الكامل، ويقطع البصل والفلفل الرومي والحامي قطع صغيرة ويشوح في الزيت أو السمن ويضاف الثوم أثناء التشويح، وبعد ذلك تضاف صلصة الطماطم، ويقطع اللحم قطع صغيرة والكبدة ويستمر التقليب حتى تسبك الأكلة جيداً.

أهم أسرار نجاح أكلة الكمونية

وروى الشيف «شريف» أن أهم أسرار نجاح الكمونية، هى البهارات، وأهم سر هو تحميص بهار الحبهان وطحنه وإضافة الفلفل الأسود وجوزة الطيب والملح، وتترك على نار هادئة لمدة ساعتين بعد إضافة شوربة اللحم، موضحاً أن هناك أيضاً أكلة شبيهة بالكمونية، يتم عملها في احتفالات الصعيد، وهي «كباب الحلة الصعيدي»، ويتم عملها من 3 مكونات فقط هي (اللحم، البصل، الثوم)، ولا يتم إضافة الطماطم، وتكون كمية البصل ضعف كمية اللحم.

وعن كيفية عمل كباب الحلة الصعيدي، قال يبدأ بتشويح البصل حتى يصبح ذهبي اللون ثم يضاف الثوم وبعد ذلك اللحم والبهارات ويقلب جيدا ثم تضاف الشوربة وتترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن ساعتين، لكنها غير مفضلة على الموائد في المناسبات بقدر وجبة الكمونية، وذلك نظراً لتكلفتها العالية، وذلك حيث تطبخ بكميات قليلة، وتقدم إلى ضيوف معينة.