أشهر أغاني رمضان.. إبداع تحول إلى تراث فني (فيديو)

شهر رمضان له تراث مميز من الأغاني الشعبية، ورغم تطور عالم الموسيقى والطرب، تظل الأغاني التراثية هي الأبرز، وكأنّ الصيام لا تكتمل روعته وصفاؤه إلا بها، ومن أبرز تلك الأغاني «رمضان جانا»، وهي من أبرز الأغاني التي تملأ الأجواء بهجة بصوت الفنان الراحل محمد عبدالمطلب.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أشهر أغاني رمضان.. إبداع تحول إلى تراث فني».

وتعد أغنية «رمضان جانا» من أبرز الأغنيات المرتبطة بالشهر الكريم، وهي من كلمات حسين طنطاوي ولحن محمود الشريف، فضلا عن أغنية «مرحب شهر الصوم» بصوت المطرب الراحل عبدالعزيز محمود، وأغنية «هاتوا الفوانيس يا ولاد»، للفنان الكبير محمد فوزي، حيث شارك الأطفال الفنان الراحل محمد فوزي في الغناء، ورددوا وراءه كلمات الأغنية التي ألفها عبدالعزيز سلام، ولحنها بنفسه، وهي من الأغنيات المحببة للجميع.

هاتوا الفوانيس يا ولاد

ومن بين الأغنيات التي تناولها التقرير، «حاللو يا حاللو» للمطربة صباح، وأغنية «سبحة رمضان» لفرقة «الثلاثي المرح» وفاء وصفاء وثناء، الذي قدّم كذلك أغنية «أهو جه يا ولاد»، كما بيّن التقرير أنّ معظم الحفلات التي كانت تُقام في شهر رمضان الكريم، كانت تستهل فقراتها بأغنيات الثلاثي المرح.

وحوي يا وحوي

ويضاف إلى قائمة الأغاني التراثية، أغنية شريفة فاضل «تم البدر بدري» التي تبكي العيون في وادع شهر رمضان حين تسمعها، وأغنية «يا بركة رمضان خليكِ في الدار» التي غناها المطرب الراحل محمد رشدي، إضافة إلى أغنية وحوي يا وحوي أنشودة رمضان الخالدة، وهي التي كتبها الشاعر حسين حلمي، وغناها المطرب عبدالقادر.