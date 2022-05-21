«الجيزة» تنتهي من أعمال تطوير شارع التحرير في الدقي

انتهت محافظة الجيزة من أعمال الرصف والتطوير الشامل لشارع التحرير بحي الدقي، ليظهر بالشكل الحضاري اللائق وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

رفع كفاءة الجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء والأشجار

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريحات صحفية اليوم، أن أعمال التطوير شملت إنشاء أرصفة مشاة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء والأشجار، بالإضافة إلى رصف طبقة الطريق لتسهيل الحركة المرورية ورفع كفاءة الإنارة بالشارع، وتركيب كشافات ليد مع إجراء تنسيق شامل للطريق بطول 2 كم ليظهر بالشكل الحضاري اللائق.

تنفيذ تطوير شامل لشارع مكة بحي الدقي

وأشار محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة مسارات العمل والتطوير بشوارع التحرير ومكة والبطل أحمد عبد العزيز، مشيرًا انه تم البدء في تنفيذ تطوير شامل لشارع مكة بحي الدقي كأحد الشوارع الهامة والرابطة للحركة المرورية، حيث تم البدء في رفع كفاءة الطريق وأرصفه المشاة وشبكة الإنارة في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الفرعية.

الالتزام بالمعايير المحددة للرصف والتطوير

وكلف المحافظ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بالمتابعة الميدانية للأعمال مع الشركة المنفذة للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة للرصف والتطوير وتلافي إي ملاحظات في العمل مع التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والاهتمام بتقليم الأشجار ليتكامل الشكل الحضاري بالطريق عقب الانتهاء من الأعمال.

إنشاء الوحدات التجارية بشوارع 306

وخلال الجولة عاين المحافظ مواقع إنشاء الوحدات التجارية بشوارع 306 والبطل إلى جانب متابعة حالة النظافة ورفع الاشغالات بعددًا من القطاعات بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، مشيرًا أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل مع ضرورة استمرار الجهود علي مدار اليوم.

تكليف ورديات نظافة دورية لتحسين مستوى النظافة

وكلف المحافظ برفع كفاءة الساحات والأسوار الواقعة أسفل كوبري الدقي وتكليف ورديات نظافة دورية لتحسين مستوي النظافة بها، رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.