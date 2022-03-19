محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال توسعات ورصف وتطوير طريق المنصورية نطاق حي الهرم، ومركز ومدينة كرداسة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطرق، والمحاور المرورية وفتح شرايين جديدة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

إزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير

وأعلنت محافظة الجيزة، إنجاز أعمال رفع الرتش، وإزالة العوائق التي تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كل الجهات، مشيرًا إلى أن الطريق سيكون إضافة قوية لذلك القطاع الحيوي، بعد تنفيذ أعمال غلق وتحويلات مرورية بالمنطقة بالتزامن مع تنفيذ محطات مترو الأنفاق الخط الرابع.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع التحرير، ووجه مديرية الطرق وحي الدقي بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية، والمتابعة مع الشركة المنفذة للالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وسرعة الانتهاء منه، وفقًا للاشتراطات المحددة لها.

تكثيف دوريات رفع المخلفات في حي الهرم

وتفقد المحافظ أعمال النظافة بحي الهرم، في مناطق كل من كفر غطاطي، وطريق المنصورية، وأسفل الطريق الدائري، مشددًا على رئيس حي الهرم وهيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات بذلك القطاع، وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو رتش مع محاسبة المقصرين في أداء واجبهم.

المشاركون في الجولة مع المحافظ

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.