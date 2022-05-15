محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى أطفيح

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمعدلات التنفيذ القياسية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مركز أطفيح، مؤكدًا أنها ستغير وجه الحياة في تلك القرى بما تشهده من مشروعات واعدة في جميع القطاعات التنموية.

خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري

تابع راشد خلال الجولة الميدانية التي قام بها بقريتي مسجد موسى وصول بمركز أطفيح، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي نسب تنفيذ الأعمال والتي بلغت 92% بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية مسجد موسى بمركز أطفيح، والتي سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 22 ألف م3 / اليوم وتخدم 5 قرى محرومة بالمركز.

مراعاة المعايير اللازمة لسلامة الطلاب

تفقد اللواء أحمد راشد رفع الكفاءة والتوسعات بمدرسة نزلة ترجم للتعليم الأساسي بقرية صول، ووجه بمراعاة جميع المعايير اللازمة لسلامة الطلاب، في إطار مجهودات رفع كفاءة المنشآت التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية.

إزالة السوق العشوائي بنهر الطريق

كما تفقد المحافظ السوق الحضاري بقرية صول، الذي تم إنشاؤه لاستيعاب الباعة بعد إزالة السوق العشوائي بنهر الطريق 21 بقرية صول والذى استمر لسنوات طويلة عانت خلالها المنطقة من ازدحام مروري ويقع السوق الحضاري على مساحة 9 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية 96 محلا بتكلفة إجمالية 18مليون جنيه.

إنشاء محطة رفع صرف صحي

اختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بنزلة ترجم بقرية صول، التي تخدم عددا من القرى مشيدًا بتقدم مراحل العمل في المشروع، وتفقد المحافظ مركز شباب نزلة ترجم بقرية صول الذي يشمل ملعبا سباعيا ومبنى اجتماعيا ومنطقة لاند سكيب.

رافق المحافظ النائب إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشؤون المراكز والمدن، ومديري الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية الإسكان ومركز ومدينة أطفيح.