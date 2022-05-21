عضو «زراعة البرلمان»: مشروع «مستقبل مصر» يساهم في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية مشروع مستقبل مصر الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، في تنفيذ خطة الدولة بشأن زيادة الإنتاج الزراعى بالبلاد من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذى يساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها البلاد حاليا.

البنا: مستقبل مصر من أكبر المشروعات الزراعية

وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مشروع مستقبل مصر، يعد واحدا من أكبر المشروعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن مساحته تتعدى المليون فدان، ويهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، ما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

«زراعة النواب»: المشروع شهادة نجاح للدولة

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى افتتاح المشروع اليوم، يعد شهادة بنجاح الدولة في مواجهة التحديات، بأفضل الأساليب العلمية، حيث يتم إدارة المشروع من خلال استخدام أحدث أنظمة الرى والأجهزة والآلات الزراعية الحديثة، مضيفا، كما ان المشروع يساعد في توفير فرص عمل كبيرة، منها نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، و360 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية خطوات الرئيس السيسي في قطاع التوسع الزراعى من خلال عدة مشروعات من بينها مشروع مستقبل مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف فدان، وغيرها من المشروعات التي ساعدت في إضافة نحو ٤ مليون فدان للرقعة الزراعة، والتي تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وكذلك تساعد في التوسع في قطاع التصنيع الزراعى.