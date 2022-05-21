عاجل.. رئيس مجلس النواب يشارك في المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022، في أعمال المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والذي يُعقد بالقاهرة، تحت عنوان «المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى».

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر إدانات واسعة من السادة رؤساء البرلمانات العربية تجاه التطورات الأخيرة والمؤسفة التي شهدتها مدينة القدس ومُقدساتها من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، كما سيصدر من المؤتمر إعلان ختامي باسم رؤساء البرلمانات العربية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.