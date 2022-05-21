تعرض الفنان مصطفى كامل، مساء أمس الجمعة، لأزمة صحية تسببت في نقله إلى المستشفى وبالفعل كانت قد انتشرت له صورة وهو متواجد في أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وانتشار هذه الصورة الخاصة بالفنان مصطفى كامل أصابت محبيه بحالة من القلق ولكن كان قد كشف الملحن حسن دنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل الحالة الصحية له فقال إن كامل كان يواصل خلال الفترة الماضية تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد.

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان مصطفى كامل

وتابع دنيا أن الفنان مصطفى كامل عندما يعمل على أعمال جديدة له لا يلتفت لصحته قائلا: «بينسى ياكل أو يشرب مع تدخين السجاير بشكل كبير، ودا بجانب القلق والتوتر اللي بيتعرضله خلال عمله».

وكشف دنيا أن كامل شعر بتعب شديد ولهذا تواصل مع نجله وبالفعل أخذه إلى المستشفى لعمل عدد من الفحوصات والأشعات للاطمئنان على حالته الصحية فأخبره الطبيب أنه إرهاق وإجهاد شديد، ولذلك كتب له عددا من الأدوية والفيتامينات مع أخذ قسط من الراحة وبعدها خرج من المستشفى على الفور.

الأطباء تنصح مصطفى كامل بالابتعاد عن التدخين

وكشفت مصادر مقربة من الفنان مصطفى كامل أن الأطباء طلبوا منه تقليل شرب السجائر، وذلك لأنه كان مصابا بفيروس كورونا منذ فترة قريبة، وهذا سيؤثر عليه سلبا كما طالبه بالابتعاد عن الانفعال والإجاد خلال الفترة المقبلة لحين تخطي الوعكة الصحية.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان عنوان الحياة، وذلك ضمن احتفالات موسم عيد الفطر والأغنية من كلماته وألحانه.