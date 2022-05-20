الملحن حسن دنيا: مرض الفنان مصطفى كامل الأخير سببه الإجهاد والتوتر

طمأن الملحن حسن دنيا، جمهور الفنان مصطفى كامل على حالته الصحية، إثر نقله مؤخرا إلى المستشفى، «هو أخويا وعشرة عمري والنجاحات الكبيرة بتاعتنا كلها، وبطمن جمهوره أنه الحمد لله بصحة جيدة وأنا كلمته واطمنت عليه».

دنيا: لما كلمته قالي أنا حاسس كأنك شيلت الفيشة يا حسن

وأضاف «دنيا»، خلال مداخلة هاتفية له على تليفزيون «الوطن»، أن الفنان مصطفى كامل من النوع دائم التوتر، وكان يعمل مؤخرا على ألبومه الجديد ولم يكن ينام أو يأكل مع تدخين الكثير من السجائر، «ده كله كان معاه قلق وتوتر، ولما كلمته قالي أنا حاسس كأنك شيلت الفيشة يا حسن، وكان حاسس أنه مش قادر يسوق واتصل بابنه وجه خده وعمله أشعة وتحاليل والدكتور قالهم إنه عنده إجهاد وتوتر وخرج من المستشفى وبقى في البيت دلوقتي».

الملحن حسن دنيا: لما تعبت السنة اللي فاتت مصطفى كامل وقف جنبي

واستطرد: «الدكتور كتب له على راحة شوية وفيتامينات وأدوية، وهو دلوقتي أحسن، وأنا اطمنت عليه وهو زي الفل وبطمن جمهوره هو في حالة صحية جيدة، وأنا لما تعبت السنة اللي فاتت كان زعلان وتعبان ووقف جنبي كتير، وإحنا فعلا أخوات وعشرة عمر».