مصدر عن الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل: في منزله وبصحة جيدة

تساءل الجمهور عن الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل، وذلك بعد تداول عدد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، صورة للفنان أثناء وجوده في المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، وذلك وفقا لما نشره الفنان أحمد العيسوي عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أرجو الدعاء للأخ والصديق العزيز الغالي الفنان مصطفى كامل».

وأوضح مصدر مقرب تفاصيل الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل، في تصريحات لـ «الوطن»، قائلا إنه في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي، ومتواجد في منزله، حيث تعرض إلى انخفاض في ضغط الدم تسبب في وعكة إلى صحية وذهب إلى المستشفى وبعد الاطمئنان على حالته الصحية عاد إلى المنزل حيث يحظى بالراحة وفقا لتعليمات الطبيب.

مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل.. والأخير ينعى سمير صبري

وبالرغم من الحالة الصحية للفنان مصطفى كامل حرص على نعي الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 85 عاما، وذلك خلال بيان صحفي مقتضب، قائلا: «ننعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة الفنان الكبير سمير صبري، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

«عنوان الحياة» أحدث أعمال الفنان مصطفى كامل

وتعرض الفنان مصطفى كامل في العام الماضي، إلى إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعانى من تدهور حالته الصحية بسبب تداعيات إصابته بالفيروس التاجي، وتم نقله هو وابنته إلى المستشفى بعد أن وصلت حالته إلى مرحلة متقدمة في ذلك الوقت، وغادر المستشفى بعد أيام من تحسن حالته الصحية ليستكمل العلاج في المنزل بعد ذلك.

وطرح مصطفى كامل أغنية جديدة بعنوان «عنوان الحياة»، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر، التي كانت من كلماته وألحانه، وهي ضمن ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرح أغانية تباعا خلال الفترة المقبلة.