أيفون تحذر من حرائق الهواتف الخاصة بها بالرغم من انخفاضها

تعتبر انفجارات وحرائق هواتف أيفون قليلة ولكنها يمكن أن تحدث أضرارًا حقيقية عند حدوثها، ويعد أجهزة أيفون سواء الهواتف أو جهاز كمبيوتر محمولًا ملحميًا، ولكنه مصنوع من مواد قابلة للاشتعال، والتي يمكن أن تدمر الجهاز من الداخل وتعريض المستخدم للخطر.

منع الحرائق يبدأ بتوصيل أجهزتك بشكل صحيح

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن شركة آبل أوضحت من خلال صفحات دعم الشركة أن منع الحرائق يبدأ بتوصيل أجهزتك بشكل صحيح.

وأضاف أن التأكد من تركيب سلك USB بشكل سليم في كتلة الطاقة قبل توصيل كتلة الطاقة بالحائط، قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تشغيل الطاقة عبر موصل يتعرض للمستخدم والبيئة.

وأشارت إلى أن Apple أصبحت توصي المستخدمين بإزالة الحافظات المعدنية وتجنب وضع أجسام معدنية على الشاحن أثناء استخدامه، وفي حالة بدء انتفاخ بطاريتك أو إصدار ضوضاء، توقف عن استخدام الجهاز واصطحابه إلى بائع تجزئة تابع لشركة Apple، وعدم محاولة تغيير بطاريتك الخاصة في صفحات الدعم، وعدم استخدام الشواحن بالقرب من الجلد وأماكن النوم.

وتسببت انفجارات هواتف أيفون في وصول شركة Apple إلى المحكمة في أكثر من مناسبة، ففي عام 2019، رفع رجل من تكساس دعوى قضائية ضد شركة Apple عندما انفجر هاتف iPhone 6 الخاص به في وجهه - وكان أساس دعواه القضائية هو أن Apple باعت «منتجًا لا يمكن بيعه» لأن الضمان وعد بأنه لا يحتوي على عيوب.

دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021

كما رفع مستخدم أسترالي لـ iPhone X دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021 بعد أن انفجر الجهاز في جيبه وتسبب في حروق من الدرجة الثانية في ساقه.