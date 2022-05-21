سبب القبض على الفنان مصطفى هريدي.. اصطدم بسيارة 4 طلاب

تواصل جهات التحقيق سماع أقوال الفنان مصطفى هريدي بعد القبض عليه بسبب حادث تصادم في الشيخ زايد أصيب خلاله «هريدي» و3 طلاب كانوا يستقلون سيارة واصطدمت بهم سيارة الفنان مصطفى هريدي خلال محاولته عبور مطب صناعي في الشيخ زايد، ما أحدث تلفيات في سيارته وسيارة الطلاب الأربعة ونتج عن ذلك الحادث القبض على الفنان مصطفى هريدي، ولا تزال التحقيقات جارية، ولم يصدر عن النيابة أي قرارات.

تعرف على سبب القبض على الفنان مصطفى هريدي

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الفنان مصطفى هريدي كان يستقل سيارة BMW وأثناء سيره في اتجاه ميدان لبنان اصطدم بسيارة كيا سراتو من الخلف خلال محاولته عبور مطب صناعي فتسبب في إحداث تلفيات في السيارتين وأصيب هو والطلاب الأربعة بإصابات سطحية نقلوا على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي، وأن حادث التصادم نتج عنه سبب القبض على الفنان مصطفى هريدي.

إصابة الفنان مصطفى هريدي و4 طلاب في تصادم بالشيخ زايد

وأوضحت تحريات اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب القبض على الفنان مصطفى هريدي جاء نتيجة حادث سير غير مدبر بحسب ما قاله الفنان مصطفى هريدي، الذي أكد أنه لم يكن يقصد الاصطدام بسيارة الشباب الأربعة وأنه فوجئ بسيارتهم أمامه خلال محاولته عبور مطب صناعي، ما أدى إلى إصابته بكسور من جراء الحادث، كما أصيب الطلاب الأربعة أيضا بكسور متفرقة.

انتداب لجنة فنية من خبراء المرور

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية من خبراء المرور للمعاينة وموافاة النيابة بنتائج الفحص، كما تحفظت على السيارات لحين انتهاء التحقيقات.