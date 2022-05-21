الأزهر: غلاء المهور خطر يسبب تأخر الزواج واستقرار الأسرة المصرية

قال مركز الأزهر العالمي للفتو الإلكترونية، إن هناك حضور مكثف وفعال قام به برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع للمركز بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - أندية الفتاة، بوزارة الشباب والرياضة الأسبوع الماضي، في عدد من محافظات الجمهورية، في الوجهين البحري والقبلي وهي محافظات «القاهرة، والإسكندرية والبحيرة، وقنا، والشرقية»؛ وذلك لاستكمال تنفيذ توعية المقبلين على الزواج.

المقبلين على الزواج

وأوضح مركز الأزهر في بيان له اليوم إنه في محافظة القاهرة شملت اللقاءات مراكز شباب «منشية البكرى، والعروبة، والهايكستب، والسيدة زينب، وعين شمس، وعرب الحصن، وعزبة النخل، وحلمية الزيتون، وأحمد عصمت، والتجمع الأول، والقاهرة الجديدة».

وفي محافظة الإسكندرية شملت اللقاءات مراكز شباب «الحرمين، والعمراوي، وأبو قير، والأنفوشى، والشلالات، وأبو يوسف، والسيوف، والظاهرية، والمعمورة، والمطار، وسموحة، والعامرية، وبرج العرب، وأبيس 8، والقباري، وكرموز».

وفي محافظة البحيرة شملت اللقاءات مراكز شباب «أبو منجوج، ودمسنا، وإيتاي البارود، وكفر الدوار، ورشيد، و6 أكتوبر بإدكو، وحوش عيسى، ودمنهور، والدلنجات».

مركز الأزهر للفتوى

وقال مركز الأزهر للفتوى إنه في محافظة قنا شملت اللقاءات مراكز شباب «قنا، المعني، الترامسة، سيدى عبد الرحيم، ودندرة، وعزبة حامد، والعبودي، والطويرات، والحميدات، الطوابية، والجزيرية، الأشراف القبلية، الرحمانية، وفرشوط، وبركة، ونجع سفر، ونجع حمادي، والعركي».

وفي محافظة الشرقية شملت اللقاءات مراكز شباب «المسلمية، والعزيزية، ههيا، السعديين، أبو جبر، العاشر، الحلمية، أكوا، السلام، والقنايات، وطول القراموص، الصوالح، منيا القمح، أبو حماد، بير عمارة، أبو كبير، كفر الأعصر، وسماكين الشرق». وركّزت هذه اللقاءات على عددٍ من محاور البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقال بيان المركز: «تأتي هذه اللقاءات في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر -حفظه الله- بضرورة النزول للميدان والتفاعل مع قضايا المجتمع، والتعاون مع الناس، وفتح حوار مع الشباب ودعمهم معرفيًّا وثقافيًّا وفكريا؛ لبناء شخصية متوازنة».

وتُعدُّ هذه الأعمال استمرارًا للقاءات برنامج التوعوية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى في شهر أكتوبر 2018م لتصحيح المفاهيم وزيادة الوعي الديني والمجتمعي ودعم استقرار الأسرة.

ومن محاور هذا البرنامج:

أسس اختيار شريك الحياة.

أهمية بناء الأسرة في الإسلام.

الخطبة وأحكامها.

غلاء المهور وخطره على تأخر الزواج واستقرار الأسرة المصرية.

الحقوق والواجبات الزوجية، وغيرها من الموضوعات.

وبعد نهاية اللقاءات يتم فتح باب المناقشة والحوار بين المحاضرين والجمهور ليتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التى تشغل أذهانهم.هذا، وتستمر لقاءات التوعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن البروتوكول الذي وقعه الوزير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، و الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك لتغطي كافة ربوع محافظات مصر ونجوعها وقراها.

يُذكَرُ أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سيعقد دورات تدريبية متكاملة لتدريب المقبلين على الزواج والمتزوجين؛ لتحقيق الاستقرار الأسري الذي يدعم البناء ويحقق العمران.كما تهدف هذه الدورات أيضًا إلى التعرف على المفاهيم الدينية، والمجتمعية، واكتساب مهارات التعامل بين الزوجين، وضوابط العلاقات الأسرية، قام على إعداد هذه الدورات علماء متخصصون فى المجالات التى تدعم الأسرة والمجتمع.

جدير بالذكر أن دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ستنعقد فعالياتها في مقرات تابعة للأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية تباعًا وبصورة مجانيّة كاملة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التدريب عن بعد لتعظيم الاستفادة من البرنامج.