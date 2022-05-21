عاجل.. مصادر أمنية :نفحص فيديو مشاهدة إفلام إباحية داخل ميكروباص

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بدأت في فحص فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ظهر خلاله شاب يجلس بجانب سيدة وهو يشاهد أفلاما إباحية، بحسب حديث السيدة في الفيديو التي انهالت عليه بالضرب على الشاب حتى غادر الميكروباص.

رصد فيديو لشاب يشاهد أفلاما إباحية بجانب سيدة

وأضافت المصادر أنه تم رصد الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي والذي جاءت فيه تعليقات المتابعين ما بين السخرية والغضب، بسبب فيديو مشاهدة إفلام إباحية وطالبوا بسرعة القبض على المتهم وتقديمه إلى جهات التحقيق.

وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية في الشرطة تفحص الواقعة وسوف تلقي القبض على المتهم خلال ساعات.

فيديو يثير الجدل داخل ميكروباص

وظهر الشاب وهو يعتدي على السيدة بالسباب والشتائم بألفاظ نابية عندما صرخت فيه بين الركاب وقالت: «بيتفرج على أفلام إباحية وأنا بلف وشي الجنب التاني وهو برضو مش عايز يحس على دمه»، وتم طرده من السيارة وسط غضب من الركاب، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق كبير.