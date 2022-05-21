سناء منصور تكشف عن حلم عمر سمير صبري وتطالب بتحقيقه «فيديو»

كشفت الإعلامية القديرة سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC» عن حلم كان يتمناه الفنان الراحل سمير صبري قبل وفاته، وطالبت بتحقيقه، خلال تقديمها لحلقة اليوم من البرنامج.

سناء منصور: كان حلم حياته يعمل فيلم عن الفنان الراحل محمد فوزي

وقالت سناء منصور: «الحلم اللي محققهوش سمير صبري كان حلم حياته، كان بيحلم يعمل فيلم عن الفنان محمد فوزي، وقالي أنا كبرت ولو كنت أقدر أعمل الفيلم ده عن محمد فوزي من سنين كنت أنا اللي لعبت دوره، وكان بيغني أغانيه كتير أوي في الأفراح، وقالي إيه رأيك يا سناء ما تفكريلي في حد يلعب دور محمد فوزي غيري».

كان حلمه إنه يعمل فيلم عن محمد فوزي من عشقه ليه

وتابعت الإعلامية سناء منصور «قعدت أفكر شوية كدة وقولتله عارف مين ينفع، فقالي مين؟، فقولتله الفنان فتحي عبدالوهاب، فقالي أما أنتي أروبة بشكل، صدقي ممكن فعلا، وده كان حلمه إنه يعمل فيلم عن محمد فوزي من عشقه للفنان محمد فوزي، كان حلمه المستحيل الذي لم يتحقق وإنه يتم إنتاج الفيلم ويجسد الدور الفنان فتحي عبدالوهاب».

يا رب يتحقق حلمه وحد يتحمس للفكرة ويعمله

واستكملت الإعلامية القديرة: «إن شاء الله يا رب يتحقق حلمه وحد يتحمس للفكرة ويعمله لأن الفنان محمد فوزي شخصية غيرت مجرى الأغنية بمصر».