إلهام شاهين وبوسي شلبي تمنعان غادة إبراهيم من توديع سمير صبري.. والأخيرة: «منكم لله»

شنت الفنانة غادة إبراهيم هجوما عنيفا على الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي، واتهمتهما بمنعها من ركوب الأتوبيس المخصص لنقل المشيعين من جنازة الفنان سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى محافظة الإسكندرية، حيث سيوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة.

غادة إبراهيم: «جيت من إسكندرية صايمة»

وروت غادة إبراهيم، تفاصيل الواقعة مؤكدة أنها جاءت من الإسكندرية وهي صائمة للمشاركة في تشييع جنازة الفنان سمير صبري، خاصة وأنه كان تجمعهما علاقة صداقة وطيدة، مضيفة أنها بمجرد انتهاء الجنازة كانت تستعد لركوب الأتوبيس وفوجئت بمنعها من إلهام شاهين وبوسي شلبي بحجة اكتمال العدد، وتابعت: «حسبي الله ونعم الوكيل فيهما، منهم لله، ليه يمنعوني أودع صديق ليا؟ أنا جاية الجنازة صايمة».

وفتحت الفنانة غادة إبراهيم النار على إلهام شاهين، وهاجمتها قائلة: «أنت متعرفيش ربنا حسبي الله ونعم الوكيل، أنت متعرفيش يعني إيه حرمة ميت»، وقالت للإعلامية بوسي شلي: «دي واحدة جاهلة لا تعرف يعني أيه جامع ولا تعرف يعني إيه حرمة موت».

نجوم الفن يودعون سمير صبري

أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفنان سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووفرت نقابة المهن التمثيلية حافلة كبيرة لنقل الفنانين إلى الإسكندرية، حيث يتم نقل الفنان الكبير ليوارى الثرى في مقابر العائلة.

وحضر مراسم تشييع الجنازة مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين، فيفي عبده، ليلى علوي، بوسي شلبي، أحمد السقا، وفاء عامر، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي راضوان، إيهاب فهمي، نهال عنبر وأشرف زكي.