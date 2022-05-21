«الزراعة»: نجحنا في تحويل الصحراء المصرية إلى مشروعات خضراء

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، هو نواة مشروع الدلتا الجديد العملاق في قلب الصحراء المصرية، والتي كانت على مدار ملايين السنين صحراء جرداء لا يوجد فيها شكل من أشكال الحياة، ولكن الآن الكل يرى كيف تحولت الأراضي الصحراوية إلى جنة خضراء مثمرة تنشر الخير لكل المصريين.

التوسع الأفقي أحد المحاور التي تركز عليها الدولة

وأضاف «فهيم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التوسع الأفقي في الأراضي الزراعية هو أحد المحاور التي تركز عليها الدولة بأراض كانت، في غضون سنين قليلة مضت، مجرد صحراء، ولكن في غضون 4 سنوات تحولت إلى مساحات خضراء كبيرة.

واستطرد «فهيم»: «القيادة السياسية ركزت بشكل كبير على التوسع الأفقي، وهو أحد المحاور المهمة لتحقيق الأمن الغذائي المصري، والذي بات أحد قضايا الأمن القومي لمصر، ولذا فإن الاهتمام بقطاع الزراعة باتت القيادة السياسية تركز على تطويرها بشكل بالغ».

زراعة الصحراء مكلفة

وأوضح أن الزراعة في الصحراء هي زراعة مكلفة سواء في بنيتها التحتية أو التكلفة الاستثمارية أو الإنشائية بعكس الزراعة في الوادي والدلتا، ولكن ون يتم زراعة محاصيل استراتيجية كالحبوب والقمح والذرة والزيوت والمحاصيل السكرية فجميعها معروفة في القطاع الزراعي على كونها ذات عائد متوسط وليس كبير كالخضراوات والفاكهة.

وتابع: «أن تتحمل الدولة فارق هذه التكلفة في زراعة هذه المحاصيل في البداية هو جزء كبير من مجهود الدولة وما بذلته من تكلفة كبيرة في سبيل تحقيق هدف أسمى وهو الحفاظ على الأمن القومي الزراعي المصري».