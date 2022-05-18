وكيل وزارة الزراعة بالغربية: زرعنا هذا العام 137 ألف فدان قمح «فيديو»

قال الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، إنّ الدولة المصرية سعت جاهدة إلى زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية، موضحًا: «زرعنا في العام الماضي 131 ألف فدان، وفي هذا العام وصلنا إلى 137 ألف فدان».

«سخا 95» من الأصناف المميزة التي تم استحداثها

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية خلال لقاء مع سالي سالم مراسلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، على القناة الأولى والفضائية المصرية، ضمن حلقة خاصة عن موسم حصاد القمح ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، في عدد من محافظات الصعيد والدلتا: «الظروف الجوية هذا الموسم مناسبة جدا لنمو القمح خلال مراحل النمو، وصنف «سخا 95» من الأصناف المميزة جدا التي جرى استحداثها مؤخرا، ولدينا أيضا مصر 3 وأثبتت جدارتها وإنتاجيتها العالمية».

زيادة توريد القمح

وتابع وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الغربية، أنّ إعلان الحكومة في بداية موسم الزراعة أدى إلى زيادة توريد القمح، حيث حددت السعر بـ820 جنيها، لافتًا إلى أنّ القيادة السياسية وجهت بمنح حافز للمزارعين، كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي 50 جنيها لكل إردب يتم توريده كحافز توريد، بالإضافة إلى 15 جنيها حافز نقل وتسويق لكل إردب، وبالتالي فإنّ سعر الإردب سيصل إلى 885 جنيها لدرجة نظافة 23.