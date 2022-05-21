حبس مستريح كرداسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.. استولى على 288 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس خالد السمان مستريح كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن استولى على نحو 288 مليون جنيه من نحو 2320 مواطنًا، بغرض استثمارها وحصول ضحاياه على أرباح شهرية، قبل أن يختفي ويهرب إلى الإسكندرية.

القبض على مستريح كرداسة

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على خالد السمان، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح كرداسة»، بعد عدة بلاغات حُررت من أهالي منطقة كرداسة، لاتهامه بالنصب عليهم وجمع أموالهم ثم اختفائه دون ردها إليهم.

بدأت تفاصيل الواقعة، حينما تبلغ للواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، والعميد عمرو البرعي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، من المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، من بعض الأشخاص بتضررهم من شخص يدعى خالد السمان جمع منهم 288 مليون جنيه بعدما نصب على 2320 شخصًا.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على خالد السمان، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح كرداسة»، بعد عدة بلاغات حُررت من أهالي منطقة كرداسة، لاتهامه بالنصب عليهم وجمع منهم 288 مليون جنيه، بعدما نصب على 2320 شخصًا.

الضحايا يروون للوطن قصتهم مع «المستريح»

وروى الضحايا لـ«الوطن»، تفاصيل ما حدث، وكيف نصب عليهم متسببًا في وفاة أشخاص بالجلطة من أثر الصدمة، بعدما نصب عليهم في مبالغ مالية ضخمة.

وتعليقًا على هذا الشأن، قال مراد الصيفي، المتحدث باسم ضحايا مستريح كرداسة، إن المتهم خالد السمان جمع ملايين الجنيهات، ونصب على الآلاف، معقبًا: «الناس دي منهم أرامل وأيتام وناس غلابة على قد حالهم، وكلهم ضحايا لنصبه وهروبه».