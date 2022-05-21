تحريات قضية «مستريح كرداسة»: المتهم هرب بأسرته منذ عام

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف الواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة والعميد عمرو البرعي رئيس قطاع جنوب الجيزة، أن خالد السمان المعروف إعلاميا بـ«مستريح كرداسة»، المتهم بالنصب على 2320 شخصًا من أهالي منطقة كرداسة، وجمع منهم 288 مليون جنيه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وزوجته وأبنائه الثلاثة، مختبئين بمحافظة الإسكندرية، وجرى اقتيادهم لقسم شرطة كرداسة، لتقديمهم للمحاكمة.

هارب من 50 حكمًا قضائيًا

وكشفت التحريات أن المتهم خالد السمان وزوجته وأبنائه الثلاثة، ظلوا هاربين منذ عام من وقت علمهم بتحرير محاضر ضدهم من أهالي منطقة كرداسة، وأنه بالكشف الأمني على المذكور تبيّن أنه هارب من 50 حكمًا قضائيًا.

أشخاص توفوا بسبب النصب عليهم

وفي وقت سابق، خرج أهالي منطقة كرداسة، في لقاء مع «تلفزيون الوطن»، كشفوا فيه عن الحيل الذي كان يستخدمها في عمليات النصب عليهم، لدرجة أن هناك أشخاصًا توفوا بالجلطة من إثر الصدمة، بعدما نصب عليهم في مبالغ مالية كبير، مؤكدين أن المهتم خالد السمان جمع منهم 288 مليون جنيه، بعدما نصب على 2320 شخصًا، موضحين: «الناس دي منهم أرامل وأيتام وناس غلابة على أد حالهم، وكلهم ضحايا لنصبه».

ولفت «مراد الصيفي» المتحدث باسم أهالي كرداسة لـ«الوطن»، إلى أن المستريح وضع الأموال في قطع أراض، منها قطعة أرض «ناشد» سعرها 15 مليون جنيه، بينما قدمها لهم بـ21 مليونًا، وبحسب آخرين فإن قيمتها الحقيقية 2 مليون جنيه فقط، وقطعة أرض أخرى هي «أرض الرشاح»، وقال إن هذه الأرض لأشخاص معينين، وبعدها جاء أمر ضبط وإحضار له ولم ينفذ.

وذكر «الصيفي»، أن أحكامًا عدة صدرت ضد المستريح، لافتًا إلى أن الضحايا لا يريدون أن تصل حالتهم لمأساة ضحايا «مستريح أسوان».