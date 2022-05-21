جهات التحقيق تواجه مستريح كرداسة بالتهم: استولى على 288 مليون جنيه

بدأت جهات التحقيق استجواب خالد السمان الشهير بـ«مستريح كرداسة» بتهمة النصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.

وتبين من تحريات المباحث أنّ المتهم نجح في الحصول على مبالغ مالية طائلة من 2320 شخصًا من أهالي منطقة كرداسة، وأن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغت 288 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد أن تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية من القبض على المتهم وزوجته، وأبنائه الثلاثة في الإسكندرية.

التحريات: مستريح كرداسة هارب من 50 حكمًا قضائيًا

أفادت تحريات المباحث، بأن المتهم خالد السمان الشهير بـ«مستريح كرداسة» هارب من أكثر من 50 حكما قضائيا، وأنه كان يختبأ في الإسكندرية منذ أكثر من عام، وأنه ظل مختبئًا حتى تمكنت المباحث من القبض عليه خلال ملاحقات أمنية له، وبينت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بقدرته على استثمار أموالهم نظير أرباح شهرية، وبعد أن حصلوا منه على أرباح عدة أشهر تفاجؤوا به يغلق هواتفه، ويهرب من كرداسة فلم يجدوا أمامهم سوى الشرطة، فحرروا محاضر حتى حصلوا على أحكام قضائية ضده.

ضحايا مستريح كرداسة يكشفون خديعة المتهم

وتحدث ضحايا مستريح كرداسة، لـ«الوطن»، خلال بث مباشر، وأكدوا أن خالد السمان كان يوهم الجميع بقدرته على توظفيف أموالهم واستثمارها في عدة مشاريع تدر عليهم دخلًا شهريًا مجزيًا، وأنه استولى على أموال عدد كبير من الناس سواء من كان يملك الأموال الكبيرة أو حتى من الأرامل والأيتام الذين كانوا يبحثون عن تحسين أوضاعهم المادية؛ لكنهم اكتسشفوا أنهم وقعوا ضحية نصاب محترف استولى على أموالهم وفر هاربًا من كرداسة.