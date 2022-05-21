عاجل.. حجز الفنان مصطفى هريدي 24 ساعة لحين ورود التقرير الطبي لحالته

حجزت النيابة العامة بالشيخ زايد، الفنان مصطفى هريدي، 24 ساعة، عقب حادث التصادم المتهم فيه، وتحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، وذلك لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى حادث التصادم المتهم فيه مصطفى هريدي، لحين عرض الفنان على النيابة صباح باكر وسط حراسة أمنية.

بداية الواقعة.. بلاغ يتهم مصطفى هريدي

بداية الواقعة تعود، حينما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بإصابة أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

إصابات الحادث

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كلًا من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر فى الحوض، وباسم أحمد بكسر فى الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة فى الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.

أقوال الضحايا: فوجئنا بسيارة الفنان

واستمعت النيابة لأقوال المصابين فى الحادث، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى فوجئو باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.