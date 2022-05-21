سمير عثمان: غياب التحكيم المصري عن مونديال 2022 أمر محزن وكارثي

علق سمير عثمان، الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، على غياب التحكيم المصري عن مونديال الدوحة 2022، واصفا هذا الأمر بالمحزن له كمصري، موضحًا أنه طوال تاريخ كأس العالم كان يوجد 5 حكام مصريين وأربعة مساعدين، وعدم وجود حكم مصري يعد كارثة، «تخيلوا أن سيكازوي حكم مباراة تونس ومالي اللي صّفر في المباراة مرتين وقال تعبان وعندي ضربة شمس يروح كأس العالم، بينما لم يذهب أي حكم مصري».

الحكام المصريون ظهروا بمستوى متميز في أمم أفريقيا

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «أون»، أن الحكام المصريين ظهروا بمستوى متميز خلال إدارة مباريات الأمم الأفريقية، ودخل في معيار الاختيار عبر الأداء التحكيمي على مستوى القارة وليس الدوري المحلي فقط، «الحكام المصريون في إداراتهم لمباريات إفريقيا يتميزون بأداء ممتاز»، ورغم ذلك لم يتم اختيار أي من الحكام المصريين لإدارة مباريات كأس العالم.

اختلاف مستوى الحكام المصريين في أفريقيا عن الدوري

وأوضح الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن الحكم المصري يختلف مستواه الفني في أفريقيا عن المحلي لأسباب كثيرة؛ أهمها ضغط الجمهور والخوف من النقاد والإعلام الرياضي، «من ضمن حكام كأس العالم أنهم أخدوا 2 من حكام الفار من المغرب في حين لا يوجد حكم مصري واحد ودي لوحدها مصيبة».