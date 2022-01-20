أسعار تذاكر كأس العالم 2022.. النهائي بأكثر من 25 ألف جنيه

مع اقتراب مباريات كأس العالم والتي يفترض بها أن تنطلق في نهاية العام الجاري، تحت عنوان «قطر 2022»، يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر كأس العالم 2022، لحضور مباريات البطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط على أراضي عربية، بدولة قطر.

أسعار تذاكر كأس العالم

وبحسب البيان الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي أعلن إطلاق المرحلة الأولي من بيع تذاكر كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، وصل سعر التذاكر الفئة الأولى لمباريات كأس العالم، نحو 210 دولارات، وهو ما يعادل 3304 جنيهات، والفئة الثانية نحو 165 دولار، وهي تعادل نحو 2600 جنيه.

وتباع تذاكر الفئة الثالثة بأسعار مخفضة لسكان الدولة المستضيفة بنحو 11 دولارا للمواطنين، وهي تعادل 115 جنيهًا مصريًا، بينما تبدأ أسعار تذاكر كأس العالم 2022 للأجانب الفئة الثالثة من 69 دولارا، وهي تعادل نحو 1100 جنيه.

أسعار تذاكر كأس العالم «المباراة النهائية»

وبحسب البيان، تصل أسعار تذاكر المباراة النهائية في مباريات كأس العالم 1607 دولارات، وهي تعادل نحو 25 ألف و290 جنيهًا، بينما وصل سعر تذاكر الفئة الثانية نحو 1000 دولار، وهو ما يعادل 15 ألف و 737 جنيهًا، وأخيرًا تذاكر الفئة الثالثة وهي الأرخص في فئة المشجعين الدوليين، وهي نحو 604 دولار أي ما يوازى 9505 جنيهًا، بينما وصل سعر التذكرة فئة الثالثة للسكان المحليين حوالي 206 دولار أي ما يعادل 3241 جنيهًا.

وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإنه يهدف للحصول على نحو 500 مليون دولار من خلال حقوق الضيافة ومبيعات التذاكر عبر الملاعب الثمانية التي تستضيف المباريات الخاصة بكأس العالم 2022 «قطر 2022».

وحتى الآن، ورغم إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس العالم 2022، لم يتم الإعلان عن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول الملاعب لمشاهدة المباريات، والتي ستقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 20 ديسمبر القادم.