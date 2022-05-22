زلزال بقوة 6.1 درجة ريختر يضرب شرق مدينة بونجاهان الفلبينية

ضرب زلزال قوي، بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، شرق مدينة بونجاهان بالفلبين، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع عند دائرة عرض 13.952 شمالا، وخط طول 120.677 شرقا.

الفلبين تقع في منطقة «حزام النار» الواقعة في المحيط الهادئ

وتقع الفلبين، في منطقة «حزام النار» الواقعة في المحيط الهادئ، حيث يقع حوالي 90 % من الزلازل في العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «المسح الجيولوجي»، إلى أن الزلزال وقع على عمق 129 كيلو متر، فيما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وفي 22 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، ، إقليم سارانجاني في الفلبين، وقال معهد علم البراكين والزلازل، في ذلك الوقت إن الزلزال ضرب مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار المعهد الفلبيني، إلى أن الزلزال، كان مركزه على عمق 66 كيلومترا، ووقع على بعد حوالي 234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت بإقليم سارانجاني.