حوادث وكوارث: انفجارات في باكستان وسلوفينيا.. وتحطم طائرة في الكاميرون

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا هامة، أبرزها الانفجار الذي شهدته مدينة «كراتشي»، في باكستان، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة، بالقرب من سواحل بيرو.

وغرق ما لا يقل عن 11 شخصا، جرّاء انقلاب قارب يقل مهاجرين بالقرب من بورتوريكو، فيما شهدت سلوفينيا، انفجارا في مصنع للكيماويات جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

مقتل ما لا يقل عن شخص واحد جراء انفجار قنبلة في مدينة «كراتشي» الباكستانية

وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 آخرين جراء انفجار قنبلة بمدينة «كراتشي» الباكستانية، ووقع الانفجار في منطقة «سدار»، بالمدينة الواقعة شمال غربي دلتا نهر السند، فيما أشارت وسائل إعلام إلى نقل 7 ضحايا الى مستشفى محلي أحدهم في حالة حرجة.

وأشار مسؤولو فرقة التخلص من القنابل، إن القنبلة مصنوعة محلياً واستخدمت فيها قرابة 2 إلى 2.5 كيلوجرام من المواد المتفجرة، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز»، الباكستانية.

موظفان حكوميان من بين المصابين في انفجار كراتشي

وقالت مصادر إن موظفين حكوميين من بين المصابين، فيما أوضح المسؤول المحلي في شرطة باكستان، سجاد خان، أن القنبلة تم زرعها في دراجة نارية، وذلك وفقا للتحقيقات، مشيرا إلى أن سيارة لحرس الحدود كانت من بين عدة مركبات تضررت جراء الانفجار.

زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل بيرو، أمس الخميس، ما أدى إلى إخلاء مبنى الكونجرس «البرلمان».

ووقعت بؤرة الزلزال بعمق 49 كيلو متر على بعد أقل من 100 كيلو متر عن «ليما» عاصمة بيرو، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

بدورها، علقت نائبة رئيس البرلمان، جلسة أثناء مداخلة وزير الاقتصاد أمام النواب، مطالبة الجميع بمغادرة المبنى.

انتشال 31 ناجيا جراء انقلاب قارب يقل مهاجرين من هاييتي بالقرب من بورتوريكو

وفي هاييتي، أعلن خفر السواحل الأمريكي، غرق ما لا يقل عن 11 شخصا، فيما تم انتشال 31 ناجيا، جراء انقلاب قارب يقل مهاجرين من هاييتي بالقرب من بورتوريكو، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سلوفينيا، قتل 6 أشخاص، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة، جراء انفجار مصنع للكيماويات، فيما تضررت بعض المباني المجاورة للمصنع، جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

واحتاج 20 شخصا آخر إلى مساعدة طبية، فيما قالت قناة «تي في» الوطنية، أمس الخميس، إن الانفجار الذي أعقبه حريق كبير ربما يكون السبب فيه خطأ بشري بعد خلط مادتين كيميائيتين معا.

مقتل 11 شخصا جراء تحطم طائرة صغيرة في الكاميرون

وفي الكاميرون، أعلن تلفزيون «سي آر تي في» الرسمي، تحطم طائرة صغيرة تقل 11 شخصا كانت في طريقها من «ياوندي» إلى محطة للضخ في دومبتا في المنطقة الشمالية، في غابة بالمنطقة الوسطى بالبلاد، أمس الأول الأربعاء، فيما أرجعت وسائل إعلام محلية سبب التحطم إلى إعصار جوي.

وفي الهند، لقي طياران مصرعهما، أمس الخميس، جراء تحطم مروحيتهما، أثناء رحلة تدريب بولاية «تشاتيسجاره» وسط البلاد.

كوستاريكا تعلن الطوارئ لمواجهة برمجيات الفدية

وفي كوستاريكا، أعلنت السلطات، حالة الطوارئ، من أجل إطلاق يد الحكومة في مواجهة هجمات برمجيات الفدية المستمرة منذ شهر، وتعرضت كوستاريكا إلى هجوم سيبراني على أيدي مجرمي الإنترنت والإرهاب الإلكتروني في أبريل الماضي، عندما أبلغت وزارة المالية عن تضرر عدد من أنظمتها بما فيها تحصيل عائدات الضرائب والجمارك، كما استهدفت الهجمات السيبرانية، نظام الموارد البشرية بجهاز الضمان الاجتماعي ووزارة العمل.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الصحة في تايلاند، أنوتين تشارنفيراكول، توزيع مليون شتلة مجانية من نبات «القنب الهندي»، على الأسر في جميع أنحاء البلاد في يونيو المقبل احتفاء بقاعدة جديدة تسمح للناس بزراعته في المنزل.

وأشار أنوتين إلى أن شركات بلاده المرخصة يمكنها بيع منتجات القنب التي تحتوي على أقل من 0.2 رباعي هيدروكانابينول، مشيرا إلى أن الأمر سيمكن الناس والحكومة من تحقيق إيرادات تزيد عن 10 مليارات بات سنويا «نحو 290 مليون دولار»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيسمح القانون، للتايلانديين بزراعة نبات القنب في المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، فيما يجب أن تكون النباتات من الدرجة الطبية وتستخدم حصريًا للأغراض الطبية.