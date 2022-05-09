زلزال يضرب شرق إندونيسيا بقوة 5.5 ريختر

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثًا كثيرة، منها الزلزال الذي شهدته مدينة «توبيلو» شرق إندونيسيا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، فيما قدمت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، استقالتها من منصبها.

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الأحد، غربي مدينة «توبيلو» الواقعة في جزيرة هالماهيرا شرق إندونيسيا، فيما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 56.26 كيلومتر عند خط عرض 1.7585 درجة شمالا وخط طول 127.1726 درجة شرقا.

استقالة رئيسة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

وقبل الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، استقالة النرويجية جريتا فاريمو، رئيسة مكتب خدمات المشاريع، مقره العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن»، والتي خضعت للتحقيق على خلفية استثمارات وظفتها مشكوك في مصدرها.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إلى أن المكتب الأممي، اتخذ سلسلة محيرة من القرارات المالية أدت إلى خسائر بلغت 25 مليون دولار.

اليونيسيف: أكثر من 6.5 ملايين طفل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة

وفي سوريا، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسيف»، من أن أكثر من 12.3 مليون طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأشارت المديرة الإقليمية لـ المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر، إلى أن أكثر من 6.5 ملايين طفل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، فيما يعتمد نحو 5.8 ملايين طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة.

وأوضحت خضر، أن 13 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ عام 2011، من بينهم 213 خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 2022.

وتابعت خضر قائلة، إن أسعار المواد الأساسية ومنها الغذاء ترتفع بشكل كبير، يعود ذلك جزئيا إلى أزمة أوكرانيا، فيما أكدت «اليونيسيف»، أنها بحاجة ماسة إلى 20 مليون دولار لعملياتها عبر الحدود، وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون طفل في شمال غرب سوريا على قيد الحياة.

وأعربت المنظمة الأممية، عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي، وأشارت «اليونيسيف»، إلى أنها تلقت أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام.

وفي العراق، ضبطت هيئة «النزاهة الاتحادية» حالات هدر للمال العام في «ميسان» الواقعة جنوب شرقي البلاد، بـ 125 مليار دينار، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الأحد، اعتقال 4 إرهابيين واثنين من مروجي المخدرات في «الأنبار» غرب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأردن، أحال مجلس «هيئة النزاهة» إلى النيابة العامة المدير المالي السابق لجامعة «البلقاء» التطبيقية، ورئيس قسم الموازنة العامة فيها السابق، ومعتمد الصرف بشبهات فساد، كما أحال المجلس، 3 موظفين كبار من جامعة «الحسين بن طلال» بشبهة جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.

السعودية: القبض على باكستانيين بحوزتهما 3.9 كيلو جرامات من «الميثامفيتامين»

وفي السعودية، تمكنت السلطات الأمنية من إلقاء القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بحوزتهما 3.9 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر، بمحافظة «جدة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما تمكنت ‏سفارة المملكة في العاصمة المغربية «الرباط» من التوصل إلى شاب سعودي فقد كافة أوراقه الرسمية وأمواله ولا يتذكر سوى أنه من منطقة الباحة جنوب المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقطع فيديو لـ الشاب، وقالت السفارة، إنه يجري الآن نقله لمقر أمنته لإقامته إلى حين إنهاء إجراءات إعادته إلى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي المغرب، باشر «الدرك» الملكي بمركز السوالم، التحقيق في أسباب محاولة قاصر «17 عاما» الانتحار حرقا، فيما رجحت مصادر مطلعة، إلى أسباب اجتماعية وعائلية.

وفي الكونغو الديمقراطية، قتل 52 شخصا على الأقل واختطف 100 آخرون بهجوم شنته جماعة «التعاون من أجل تنمية الكونغو» المسلحة على عدد من القرى في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد.