قبل إعلان الفائز بجائزة البوكر 2022 اليوم.. مصريون حصلوا عليها

في غضون الساعات المقبلة تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، العمل الروائي واسم الفائز بجائزة البوكر 2022 في دورتها الخامسة عشر، من بين روايات وكتاب القائمة القصيرة، التي تتضمن 6 أعمال وهي «دلشاد - سيرة الجوع والشبع»، للكاتب بشرى خلفان، و«يوميات روز» للكاتبة ريم الكمالي، و«الخط الأبيض من الليل» للكاتب خالد النصرالله، و«خبز على طاولة الخال ميلاد»، للكاتب محمد النعّاس، و«أسير البرتغاليين» للكاتب محسن الوكيلي.

وتنافس مصر في هذه الدورة برواية «ماكيت القاهرة» للكاتب طارق إمام، وذلك في أبو ظبي.

جائزة البوكر 2008

والأدب المصري والروائيون المصريون كانوا من أوائل الحاصيلن على جائزة البوكر في دوراتها الأولى، إذ حصل على جائزة البوكر في دورتها الأولى الروائي بهاء طاهر عن روايته الشهيرة «واحة الغروب» وكان ذلك في عام 2008.

بهاء طاهر

وبهاء طاهر روائي وقاصّ ومترجم مصريّ، مولود سنة 1935 م في صعيد مصر، تخرج في كلية الآداب في التاريخ عام 1956م، ثم انتقل إلى جنيف ليعمل في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1981م وحتى عام 1995م.

وكانت أول مجموعة قصصية لبهاء طاهر بعنوان «الخطوبة» عام 1972م، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1998م، من وزارة الثقافة، وجائزة جوزيبي أكيربي الإيطالية عن روايته خالتي صفية والدير في عام 2000م، وأصدر رواية «واحة الغروب» عن دار الشروق سنة 2008م.

جائزة البوكر 2009

ذهبت جائزة البوكر 2009 إلى مصر في دورتها الثانية، على التوالي بعد الدورة التي حصل عليها بهاء طاهر في 2008، وحصل الدكتور يوسف زيدان على جائزة البوكر 2009، عن روايته الشهيرة «عزازيل» الصادرة عن دار الشروق في 2008.

عزازيل تدور أحداثها في القرن الخامس الميلادي ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، عقب تبني الإمبراطورية الرومانية للمسيحية، وما تلا ذلك من صراع مذهبي داخلي بين آباء الكنيسة من ناحية، والمؤمنين الجدد والوثنية المتراجعة من جهة ثانية.

يوسف زيدان

يوسف زيدان أستاذ جامعي، كاتب وفيلسوف مصري، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له ما يزيد على 70 مؤلفا متنوعا بين الأدب والأعمال الفكرية، فضلا عن الأبحاث العلمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية، وعمل مديراً لمركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية.