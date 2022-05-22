اليوم.. إعلان البوكر 2022 وختام مهرجان تل بسطا والطبول في شارع المعز

تقام اليوم الأحد مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بعدد من مواقع وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية داخل القاهرة وخارجها، من أبرزها ختام مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية، والذي أقيم في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2022. وتشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في السابعة مساء، وتتضمن فعاليات الحفل فقرة الموسيقار وعازف العود حازم شاهين، يليه حفل للفنان الكبير علي الحجار وفرقته.

كما تقام احتفالية إعلان الفائز بمسابقة ترجمة الأدب المكسيكي والتي ينظمها المركز القومي للترجمة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بحضور الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة والسفير المكسيكي بالقاهرة اوكتافيو تريب، كما يستضيف المركز القومي للترجمة الأديب المكسيكي الكبير خوان بيورو والذي يقدم محاضرة بعنوان «مغامرة القراءة: الرحلة من الكتاب البري إلى اللغة العربية».

وفي السادسة مساء تنطلق فعاليات عروض اليوم الثاني من مهرجان الطبول برئاسة المخرج انتصار عبدالفتاح على مسرح سور القاهرة الشمالي بشارع المعز، ويشارك في الحفل 43 فرقة من مختلف الدول المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.

معرض الكتاب في برج العرب

تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، معرض الكتاب للجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي تنظمه هيئة الكتاب، بالتعاون مع مركز الآداب الحرة والثقافة، في الفترة من 22 مايو إلى 26 من الشهر ذاته، بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وفي السابعة مساء يستضيف المركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة العامة للكتاب بمقره ابوسط البلد، حفل توقيع ومناقشة كتاب “هويتنا البصرية”، والصادر عن اهيئة الكتاب، من تأليف الناقد الفنان التشكيلي سيد هويدي. ويشارك في ندوة المناقشة كل من: الدكتورة نرمين يوسف، الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية السابق، والناقد الدكتور رضا عطية.

وعلى الصعيد الإقليمي تعلن اليوم بأبو ظبي الجائزة العالمية للرواية العربية، اسم الفائز بجائزة البوكر 2022 من بين روايات القائمة القصيرة، وهي «ماكيت القاهرة» لطارق إمام، و«دلشاد - سيرة الجوع والشبع» لبشرى خلفان، و«يوميات روز» ، لريم الكمالي، و«الخط الأبيض من الليل» لخالد النصرالله، و«خبز على طاولة الخال ميلاد»، لمحمد النعّاس، و«أسير البرتغاليين» لمحسن الوكيلي.