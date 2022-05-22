مفاجأة في تفاصيل واقعة عامل دليفري المعادي: المتهم تنصت وانصرف

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور عامل «دليفري» أمام شقة سكنية يحاول فعل شىء مبهم، لم يفهمه البعض ولكن كاميرات المراقبة رصدته، قبل أن ينتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي كشفت أجهزة الأمن ملابساته.

واتضح أن عامل الدليفري بأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، كان يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر فى الوجبة بقصد السرقة.

صاحب الشقة يرفض تحرير محضر

بالفحص والاستعلام من المطعم المشار إليه، تبين أن عامل توصيل الطلبات، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وصدور الطلب المراد توصيله إلى مسكن مقاول، مقيم بمنطقة المعادى الجديدة بالقاهرة، وبسؤال الأخير أفاد بعدم رغبته بتحرير محضر بالواقعة المشار إليها وأنه لم يتعرض لأى ضرر، وإنه قام بعمل شكوى تليفونية لإدارة المطعم بعد رؤيته لعامل الدليفرى عقب تسليمه الطلب يقوم بالتنصت على باب شقته.

بداية الواقعة.. سيدة تتهم عامل بمحاولة تسمم أسرتها

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عامل توصيل الطلبات المشار إليه وبمواجهته أقر بأنه عقب تسليمه الطلب قام بالتنصت على باب الشقة كنوع من التطفل وانصرف فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة تعود، لمنشور كتبته سيدة في المعادي تدعى هبة السيد، قائلة: «المطعم اللي بنآمن أطفالنا يأكلوا منه بيبعت دليفري يسرق ويحط مخدر فالمشروب، وجايب معاه واحد تاني بيشاوره باين، ولولا إن فيه كاميرا فضلت تبعت في إنذار على الموبايل إن في حد بيتحرك كتير قدامها وفضحته كانت حصلت كارثة».

وأوضحت السيدة أنه في تمام الساعة الـ3 صباحا طلب شقيق زوجها وجبة من المطعم الشهير ثم حضر الدليفري، وقام شقيق زوجها باستلام الوجبة وبعدما تناول جزء من المشروب شعر بالدوار ليتزامن ذلك مع إنذار الكاميرا بوجود حركة كثيرة أمامها.