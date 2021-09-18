عاطل يمزق جسد عامل ديليفري: مش راضي يرجعلي الموتوسيكل

مزّق عاطل جسد عامل ديليفري باستخدام سكين، بسبب رفض الأخير سداد ثمن دراجة نارية «موتوسيكل» تسلمها من المتهم للعمل عليها، كما رفض ردها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالة المحضر إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيه.

طعنة بالصدر

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول المجني عليه «عامل ديليفري» 25 عامًا، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر، وقطع بأوتار اليد.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الطالبية إلى المستشفى، وبيّن الفحص الأولي والتحريات التي جرت تحت إشراف العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم «عاطل» عمره 40 عامًا، بسبب تسلم المجني عليه دراجة نارية للعمل بها في أحد المطاعم، إلا أنه رفض إعادة الدراجة النارية مرة أخرى أو سداد ثمنها، ما دفع المتهم للتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحديد مكان وجود وتردد المتهم، وألقت القبض عليه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بصحة الواقعة وأقر أن السلاح المضبوط معه هو المستخدم في الجريمة.

وأوضح المتهم أن المجني عليه رفض إعادة دراجة نارية كان تسلّمها منه للعمل عليها، وحين طالبه بإعادتها مجددا رفض ذلك كما امتنع عن سداد ثمنها، وحدثت بينهما مشاجرة وتسبب في إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه، كما طلبت التحريات النهائية من المباحث الجنائية حول الواقعة، وطلبت تقريرًا عن حالة المجني عليه الصحية وآخر مستجداتها، تمهيدًا لسماع أقواله في الواقعة.