ضحايا حادث مصطفى هريدي يروون التفاصيل: «خبطنا من ورا وإحنا بنعدي مطب»

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء القبض على الفنان الشهير مصطفى هريدي، وتساءل الكثيرون حول السبب، والذي اتضح بعد ذلك أنه حادث تصادم اتهم فيه، وكان ضحيته 4 مصابين بمنطقة الشيخ زايد، أسفر عن إصابات بالغة له ولهم.

النيابة العامة بالشيخ زايد استمعت لأقوال المصابين في الحادث، والذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، فوجئو باصطدام سيارة الفنان مصطفى هريدي بهم من الخلف، حينما كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير.

مصطفى هريدي: حاولت تفادي سيارة الضحايا

ومن جانبه، قال الفنان مصطفى هريدى خلال التحقيق معه، أنه فوجئ بسيارة الضحايا أمامه، وحاول تفاديها إلا أنه لم يستطيع السيطرة على سيارته، فاصطدم بهم.

وتبين من خلال التقرير الطبي إصابة كل من عبد الله محمد بكسر فى الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر فى الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدى بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة، حيث يتم التحقيق معه بسرايا النيابة.

حجز الفنان مصطفى هريدي 24 ساعة لحين ورود التقرير الطبي لحالته

وحجزت النيابة العامة بالشيخ زايد، الفنان مصطفى هريدي، 24 ساعة، عقب حادث التصادم، وتحفظت عليه داخل مستشفى الشيخ زايد، وذلك لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، فضلًا عن تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وذلك مع تعيين حراسة مشددة عليه.

وبعد أن غاب مصطفى هريدي عن الأضواء والأعمال الفنية لفترة طويلة، عاد للظهور مجددًا في موسم رمضاني سابق من خلال إعلان رمضاني مع الفنان تامر حسني، ليعود للغياب مرة أخرى، قبل أن يعاود الظهور ولكن ليس في إعلان أو عمل فني بل في حادث مأساوي، ما زال التحقيق فيه مستمرًا.