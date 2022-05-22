والد روان الحسيني بعد تأييد حكم إعدام قاتلها: بنتي شهيدة وحقها رجع «فيديو»

قال محمد الحسيني، والد الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في كفر الشيخ، والتي قُتلت غدرا على يد إبراهيهم إبراهيم معوض، في 17 يناير الماضي، إن حق ابنته رجع بعد تأييد حكم الإعدام بحق المتهم، مضيفا أنها شهيدة لأنها قُتلت غدرا وهذا الجزاء الذي يستحقه المتهم.

والد روان الحسيني: «قالت لي أنا ماشية يابابا»

وأضاف والد روان الحسيني في بث مباشر أجرته معه «الوطن»، عقب تأييد حكم الإعدام ضد المتهم، أن ابنته ودعته قبل نزولها للذهاب لخالتها للمذاكرة: «بنتي قالت لي أنا ماشية يابابا عاوز حاجة؟، ومشيت نزلت النادي، وبعدين كانت في طريقها لخالتها، فغدر بيها المتهم».

وتابع والد وران قائلا: «من قتل يُقتل، وأنا بوجه الشكر لهيئة المحكمة الموقرة على إنها اقتصت من القاتل، مش لروان بس، دا قصاص للمجتمع كله، وحكم يُعتبر عبرة لمن تسول له نفسه قتل نفس بشرية، وأنا بقول لروان إن إعدامه مش هيجي جزء من ضوفر صباعك، لكن عزاؤنا إنك شهيدة عند ربك».

تأييد حكم إعدام المتهم بقتل روان الحسيني

يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، أيدت حكم إعدام إبراهيم إبراهيم معوض، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي.

وكانت الدائرة أحالت اوراق المتهم لفضيلة المفتي في 18 أبريل الماضي، وأيدت الحكم أمس، بعدما قتلها المتهم غدرا أثناء ذهابها لخالتها، في جريمة بشعة، هزت قلوب أبناء كفر الشيخ.