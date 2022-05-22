وحدات إدارية ومحلات وصيدليات للبيع بمزاد علني في «طيبة» و«ناصر»

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، إنّه جرى طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 66م2)، و10 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2 : 99م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 12/6/2022.

إتاحة كراسة الشروط

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان عنها، أنّه جرى إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

طرح محلات وصيدليتين

وفي ذات السياق، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، طرح 9 محلات تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (13م2 : 67م2) بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول، وكذا بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي.

مزاد علني

ولفت إلى طرح 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (54م2 : 57م2) بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 13/6/2022، مشيرا إلى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.