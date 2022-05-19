نائب وزير الإسكان: نشجع القطاع الخاص وسنلتزم بقرار التخارج من الأسواق

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الواجهات الخاصة بأبراح حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية، انتهى العمل فيها بالفعل.

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن قرار الحكومة بالتخارج من الأسواق لم يصدر حتى الآن، ولكن عند تفعيله ستلتزم وزارة الإسكان به، مؤكدًا أن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية تحتاج أموالًا كثيرة لذا دخلت الحكومة وشجعت القطاع الخاص كما حدث في العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية تنفذت سريعًا وهناك درجة قليلة تحت الإنشاء.

الأسعار ثابتة حتى الآن

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تم الإعلان عنها بعد الانتهاء منها وليس عند البدء فيها من أجل زيادة جذابية إقبال الأشخاص للشراء، لافتًا إلى أن أسعار الشقق ستكون كما هي إلى أن يجري الإعلان عن الأسعار الجديدة بعد زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في أماكن مختلفة.

تنفيذ العاصمة الإدراية

ونفذت الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم نقل فيها كل المؤسسات الحكومية أملًا في جذب استثمارات أكثر من الموجودة في الوقت الحالي، للتماشي مع بعض النماذج العالمية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وجنوب إفريقيا.