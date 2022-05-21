 بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بشمال الواحة في أكتوبر الجديدة 1 يونيو

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

على الفائزين التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.

مواعيد تسليم قطع الأراضي

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنَّه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 161 : 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 38، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الخميس 9/6/2022.

وأضاف «عبدالمقصود»، أنَّه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 40، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 38، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 21/6/2022.

ونوه إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة السادسة من 1 : 40، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

وقال إنَّه سيتمّ تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022.

وأكّد أنَّ القطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 : الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.