مقترح إسرائيلي بتسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة لحضور المونديال

ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، أنَّه من المتوقع أن يزور الآلاف من الإسرائيليين الدوحة لمشاهدة كأس العالم لكرة القدم، وذلك في إطار مبادرة من كبار أعضاء المنظومة الأمنية في إسرائيل بهدف أيضًا تعزيز للعلاقات بين البلدين.

ووفقًا للصحيفة، تسعى إسرائيل إلى إطلاق رحلات مباشرة إلى قطر خلال كأس العالم، للسماح لآلاف المشجعين الذين اشتروا التذاكر بالوصول إلى قطر دون الحاجة إلى رحلات وسيطة.

تقديرات إسرائيلية بعدد الحضور

بحسب الصحيفة، تشير التقديرات إلى أن نحو 15 ألف إسرائيلي فازوا في اليانصيب واشتروا تذاكر للمباريات في مختلف مراحل كأس العالم، مضيفة: «من المتوقع أن يفوز آلاف الإسرائيليين الآخرين باليانصيب الإضافي الذي سيقام قريبًا، وسيشتري المزيد من المشجعين التذاكر من خلال الوكلاء ومكاتب التذاكر».

وتابعت: «العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين يتوقع أن يأتوا إلى قطر خلال كأس العالم - الذي سيقام في نوفمبر وديسمبر من هذا العام سيصل إلى عشرات الآلاف».

العلاقات بين الدوحة وإسرائيل

ووفقًا للصحيفة، لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وقطر ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وسيتمكن أولئك الذين اشتروا تذاكر المباريات من الوصول إلى قطر عن طريق الطيران عبر دولة ثالثة، ومن المحتمل أن يفعل معظم الإسرائيليين ذلك عبر تركيا أو قبرص أو الأردن.

وفي حالة الطيران المباشر، ستستغرق الرحلة نحو 3 ساعات بشكل مباشر، بينما يتراوح طول المسار بين 10 و7 ساعات في المتوسط​​ عبر دولة وسيطة.

ومن المتوقع عرض هذه المبادرة الإسرائيلية على سلطات الدوحة قريباً، وقالت الصحيفة ليس من الواضح ماذا سيكون رد فعلهم، مضيفة: «تأمل إسرائيل أن يكون لقطر مصلحة في التعاون مع المبادرة، لتشجيع السياحة إلى البلاد خلال الألعاب، وكذلك تسهيل إجراءات دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، هذه القضية لم يتم حلها بعد أيضا».