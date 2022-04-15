«كأس العالم للسلاح وحفل علي الحجار في الأوبرا».. أهم أحداث اليوم (فيديو)

يحيي الفنان الكبير علي الحجار سهرة رمضانية على مسرح النافورة بدار الأوبرا في تمام التاسعة والنصف مساءً، ليطرب جمهوره بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد لأكثر من 40 سنة، مثل الهلالية، عارفة، الحلم، وفي الليل الطويل.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم وأهم أخبار اليوم».

احتفالية كنيسة العذراء مريم

وتقيم كنيسة العذراء مريم أجواء روحية بمناسبة بداية أسبوع الآلام المعروف كنسيا بختام الصوم، في مقرها ويبدأ في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وستكون خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «أيام العزة والنصر في الشهر الفضيل»، وهي تتكون من 3 محاور؛ الأول، انتصارات رمضانية، الثاني، عوامل النصر في الشهر الكريم، وثالثا الانتصار على النفس والشيطان.

كأس العالم لسلاح سيف المبارزة

وتنطلق اليوم فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 15 حتى 17 إبريل ويشارك في البطولة عدد من لاعبي المنتخب المصري، وهم أحمد السيد، محمد السيد، أحمد السكري، ومحمد ياسين.

كما تنطلق منافسات الفردي بمشاركة 293 لاعبا وتستمر حتى غدا، وبعدها، تبدأ منافسات الفرق يوم الأحد بمشاركة 38 فريقا.

وسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع مباراتين حماسيتين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره فيوتشر إف سي، وسيلعب غزل المحلة ضد الجونة.